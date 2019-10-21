Samanyolu Haber /Dünya / ''Putin, Suriye'de tarihteki tüm komutanların hayal ettiği savaşsız zafer kazandı'' /21 Ekim 2019 11:36

''Putin, Suriye'de tarihteki tüm komutanların hayal ettiği savaşsız zafer kazandı''

Alman Die Welt gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Suriye’de, tarih boyunca neredeyse tüm zeki komutanların hayal ettiği savaşsız zafer kazandığını yazdı.

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Die Welt gazetesinin Michael Stürmer imzasını taşıyan makalesinde, ABD’li askerlerin Suriye’den ayrılmasından sonra, Rusya’nın 1990’lı yılların başlarında ebediyen kaybettiği sanılan ‘büyük oyunu’ sürdürmesine hiç kimsenin engel olamayacağı belirtildi.

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm tarih boyunca neredeyse tüm zeki komutanların sadece hayal edebildikleri şeyi elde etmiş oldu, savaşsız zafer" vurgusu yapan makalede, NATO'nun en iyi dönemlerinin geride kaldığının, ittifak yönetiminin durumun ciddiyetinin farkına varması ve ona göre davranması gerektiğinin altı çizildi. 

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı'na yeşil ışık yakarken ABD askerlerini bölgeden çıkarmaya başlandığını duyurmuştu. Ardından ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'den 1000 asker çekeceklerini açıklamıştı.
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