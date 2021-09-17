Putin: Taliban hükümetiyle çalışmak gerekiyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen zirvesinde konuştu. Afganistan'daki gelişmelere değinen Putin, 'Taliban hükümetinin kapsayıcı olmadığını' ancak 'adı üzerinde bunun 'geçici' bir hükümet olduğunu' söyledi. Rus lider, Taliban ile işbirliği mesajı verdi.







'PANDORA'NIN KUTUSUNU AÇIK BIRAKTILAR'





Yakın çevresinde görülen Covid-19 vakaları nedeniyle kendisini izole eden Rusya lideri, ŞİÖ zirvesine video-konferans yoluyla katıldı. Putin ABD ve müttefiklerinin Afganistan'dan çekilmesiyle ülkede yaşananları "Hepsi gerilerinde; terörizm, uyuşturucu ticareti, örgütlü suç ve -ne yazık ki- dini aşırıcılıkla ilişkili bir dizi sorunu içeren Pandora’nın kutusunu bıraktılar. Hem de açık bir hâlde" sözleri ile değerlendirdi.





'TALİBAN İLE ÇALIŞMAK GEREKİYOR'





Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban tarafından kurulan geçici hükümeti gündemine alan Putin, kapsayıcı olmayışını 'geçiciliğine' bağladı ve birlikte çalışılabileceği sinyali verdi: “Taliban, Afganistan’ın geleceğinin sorumluluğunu kendi üstüne alan bir hükümet oluşturdu. Taliban’ın kendisinin de söylediği gibi bu geçici bir hükümet. Söz konusu hükümetin temsil gücünün yüksek olduğunu veyahut kapsayıcı olduğunu söyleyemeyiz. Zira başka etnik grupların temsilcilerini bu hükümette görmüyoruz. Fakat görünen o ki bu hükümetle çalışmak gerekiyor.”





Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Taliban'ın Kabil'e girip ülkede kontrolü ele geçirdikten hemen sonra örgütün verdiği ilk mesajları 'olumlu' bulduğunu söylemişti. Moskova'nın son dönemde Taliban temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirdiği ve bazı temsilcileri kabul ettiği biliniyor. Kremlin'in açıklamaları 'birlikte çalışma' yönünde olmasına karşın Rusya'nın Ulusal Antiterörizm Komitesi, Taliban Hareketi'ni resmen terör örgütü olarak tanımlıyor.