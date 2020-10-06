Putin telefonu Paşinyan'ın yüzüne kapattı

Rusya Devlet Televizyonu tarafından paylaşılan görüntülerde, gazetecilerin gözü önünde Paşinyan'ın telefonunu açan Putin, "Şu anda meşgulüm, sonra konuşuruz" dedikten sonra telefonu kapattı.







Kremlin Sarayı’ndan ilerleyen saatlerde yapılan açıklamada telefon görüşmesinin daha sonra gerçekleştiği belitrildi. Açıklamada görüşme talebinin Erivan tarafından geldiği belirtilirken, “Ermeni tarafının girişimi üzerine Putin ve Paşinyan arasında telefon görüşmesi gerçekleşti” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Putin’in saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiği çağrısını yinelediği belirtilirken, Paşinyan ile Putin’in sivil can kayıplara da dikkat çektiği aktarıldı.

