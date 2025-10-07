Samanyolu Haber /Dünya / Putin: Tomahawk füzeleri ABD ile ilişkileri gerecek /07 Ekim 2025 10:04

Putin: Tomahawk füzeleri ABD ile ilişkileri gerecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Washington’un uzun menzilli Tomahawk füzeleri Ukrayna’ya vermesi durumunda ilişkilerin gerileceği ve asimetrik cevap verileceği uyarısında bulundu.

Samanyoluhaber.com - Moskova

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya uzun menzilli Tomahawk füzeleri temin etmesi durumunda, iki ülke arasında son dönemde ortaya çıkan olumlu ilişki eğilimlerinin zarar göreceği uyarısında bulunan Putin, bu kararın cevapsız kalmayacağını da söyledi.

Putin, bir Rus televizyon kanalına verdiği demeçte, Washington'un bu kararının savaş alanındaki durumu değiştirmeyeceğini, ancak ülkeler arasındaki gerilimi kesinlikle artıracağını ifade etti. Gelişmelerin sadece Rusya'ya bağlı olmadığını vurguladı.

Tomahawk füzesi tedarik etme olasılığı tartışılıyor

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmesinde, Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki hedeflere uzun menzilli silahlarla saldırmasına yönelik kısıtlamaları kaldırmaya açık olduğunu ancak kesin bir onay vermediğini söyledi.

Bu görüşmenin ardından ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Ukrayna'ya Tomahawk füzesi tedarik etme olasılığının tartışıldığını doğrularken, nihai kararın Başkan Trump'a ait olduğunun altını çizdi.

Rusya'nın Tomahawk Füzelerine Yanıtı 'Asimetrik' Olacak

Putin, Valdai Uluslararası Tartışma Kulübü'nde yaptığı konuşmada, Ukrayna'ya Tomahawk füzelerinin verilmesinin "niteliksel olarak yeni bir tırmanma aşaması" olduğunu belirtti. Putin, bu füzelerin ancak Amerikan uzmanlarının katılımıyla kullanılabileceğini vurgulayarak, "Bu artık Ukrayna hakkında değil, ABD'nin doğrudan savaşa dahil olması hakkında" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise Beyaz Saray'ın açıklamalarının ardından, bu tür bir füze tedariki gerçekleşirse Moskova'nın buna "uygun şekilde" yanıt vereceğini beyan etti. Ancak Peskov, Kiev'in alabileceği hiçbir silahın savaşın seyrini kökten değiştiremeyeceği konusunda kendinden emin olduklarını da sözlerine ekledi.
