Putin-Trump buluşması öncesi Rusya'da patlama: 5 Ölü

Gözler Putin-Trump buluşmasına çevrilmişken Rusya'nın Ryazan bölgesinde "Elastik" fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.

Patlamanın, fabrikanın barut üretimi yapılan bölümünde gerçekleştiği belirtildi. Kaza olarak açıklanan patlamanın sebebi araştırılıyor. Bölgede acil durum ilan edildi. 

Patlamanın ardından yaralıların durumunun ne olduğu henüz açıklanmadı. Enkaz altında kalan olup olmadığı ise şu an için bilinmiyor. Ön bilgilere göre, patlama nedeniyle barut üretim atölyesinin tamamen yıkıldığı ifade edildi. Yetkililer, patlamanın nedenini araştırmak üzere çalışmalara başladı.

"Elastik" fabrikası, sentetik lif üretimi yapılan bir tesis olarak biliniyor. Ancak, bu tesisin bir bölümünde barut üretimi de yapılıyor. Fabrikada 15 Ağustos'ta meydana gelen patlama, 2021'de yaşanan benzer bir olayı akıllara getirdi. Ekim 2021'de aynı fabrikada meydana gelen patlamada 17 kişi ölmüş, patlama nedeniyle bir atölye binası tamamen yıkılmıştı.

Bölgedeki Yetkililerden Açıklama Bekleniyor

Olayla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bölgedeki acil durum ekiplerinin enkaz altında arama çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor. Patlamanın teknik bir arıza, ihmal ya da farklı bir nedenden kaynaklanıp kaynaklanmadığı soruşturma sonucunda netleşecek.

Bu olay, özellikle kimyasal ve patlayıcı madde üretimi yapan tesislerdeki güvenlik önlemlerinin yeniden sorgulanmasına neden oldu. Aynı fabrikada ikinci kez büyük bir patlama yaşanması, yetkililerin denetim mekanizmalarını gözden geçirmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.
