Samanyolu Haber /Dünya / Putin-Trump görüşmesinden AB tedirgin oldu /20 Mayıs 2025 12:01

Putin-Trump görüşmesinden AB tedirgin oldu

Putin-Trump görüşmesinden sonra AB, Trump’ın Rusya’ya yaptırımlara çekimser olmasına ve konuşma diline şaşırdı.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Financial Times'ın güvenilir kaynaklara dayandırdığı habere göre, Avrupalı liderler ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamaya isteksiz olması karşısında şaşkınlık yaşadı. 

FT'nin kaynaklarına göre Avrupalı liderler, Trump'ın Putin ile vardığı anlaşmaları aktarırken kullandığı dil karşısında hayal kırıklığına uğradı. 

Amerikan başkanının "Rusya'ya daha fazla baskı yapmaya hazır olmadığı" yönündeki ifadeleri, ABD'nin Ukrayna krizindeki tutumunun gevşeyebileceği endişelerini artırdı. 

Bu durum, Beyaz Saray'ın daha önce Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları değerlendirdiği yönündeki açıklamalarıyla tezat oluşturuyor.

AB yaptırımları artırıyor

Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Cornelius, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinin ardından Avrupa Birliği'nin Moskova'ya yönelik yaptırımları artırma kararı aldığını duyurdu. 

Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.

Bloomberg'in daha önce aktardığına göre ABD yönetimi, Rusya'nın müzakerelerde taviz vermemesi durumunda sert yaptırımları devreye sokmayı planlıyordu. Ancak Trump'ın Avrupalı müttefiklerine yaptığı son brifingler, bu tehdidin şimdilik rafa kaldırıldığını gösteriyor.
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