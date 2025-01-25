Putin: Trump ile iş odaklı, aynı zamanda pragmatik ve güvenilir bir görüşmeye hazırız

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



Ancak, böyle bir görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği mevcut ABD yönetiminin kararlarına bağlı olacak, diye ekledi. Bu açıklamayı, Moskova Devlet Üniversitesi’nin (MGU) 270. yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptı.



Putin, Rusya ve ABD başkanlarının “bugünün gerçeklerine dayanarak” bir araya gelmesi ve iki ülke için önemli olan tüm konuları sakin bir şekilde konuşması gerektiğini ifade etti.



Putin, Trump ile her zaman “iş odaklı, aynı zamanda pragmatik ve güvenilir” bir ilişkiye sahip olduklarını söyledi. ABD eski başkanı Trump da daha önce defalarca Putin ile görüşme niyetinde olduğunu dile getirmişti. Kremlin, Trump’ın göreve başlamasıyla birlikte, liderler arasında görüşmelerin yapılabileceğine dair işaretlerin gelebileceğini ifade etmişti.



Trump’ın Ukrayna Çatışması İçin İki Yol Önerisi



Trump, başkanlık kampanyası sırasında ve sonrasında Ukrayna’daki çatışmayı çözme arzusunu defalarca dile getirdi. ABD başkanı, Moskova’ya Ukrayna meselesinde iki seçenek sunduğunu belirtti: kolay ve zor yollar. Kolay yol olarak Rusya’nın ABD’nin şartlarını kabul etmesini öneren Trump, aksi takdirde Moskova’ya yönelik yüksek vergiler, tarifeler ve yaptırımlar uygulayacağını söyledi.



Kremlin’in Tepkisi ve Ukrayna Meselesi



Moskova, Batı’nın yaptırımlarını yasadışı olarak nitelendirirken, Trump’ın tehditlerini yeni bir durum olarak görmediğini açıkladı. Haziran 2024’te Putin, ateşkes ve müzakereler için bazı şartlar öne sürdü. Bu şartlar arasında Ukrayna askerlerinin Donetsk, Lugansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinden çekilmesi, bu dört bölge ile Kırım’ın Rusya’nın bir parçası olarak tanınması, Ukrayna’nın tarafsızlık statüsünün onaylanması ve uluslararası yaptırımların kaldırılması bulunuyordu.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise bu önerileri bir “ültimatom” olarak değerlendirdi ve Kiev’in ancak Washington’dan garanti aldığı takdirde Moskova ile müzakerelere açık olacağını ifade etti.



OPEC Fiyatları Düşürürse Savaş Hemen Biter”



Trump, Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan ve OPEC’ten petrol fiyatlarını düşürmelerini isteyeceğini belirtti. Petrol fiyatlarının düşmesinin Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı “anında” sona erdireceğini savundu. “Şu anda petrol fiyatları bu çatışmanın sürmesine yetecek kadar yüksek. Petrol fiyatlarını düşürmeniz gerekiyor. Bu savaşın sonlanmasını sağlayabilirsiniz. Bu çoktan yapılmalıydı,” dedi.



Kremlin’den Trump’a Yanıt



Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Trump’ın açıklamalarına yanıt olarak, Ukrayna’daki çatışmanın nedeninin petrol fiyatları olmadığını belirtti. Peskov, “Bu çatışma, Rusya’nın ulusal güvenliğine yönelik tehditler, belirli bölgelerde yaşayan Rus halkına karşı tehditler ve Amerikanlar ile Avrupalıların Rusya’nın endişelerini dinlemeye tamamen yanaşmamalarından kaynaklanıyor,” dedi.