Putin, Trump'ın şartına uymadı: 'Zelenskiy ile bir araya gelmek için koşullar oluşmadı' /08 Ağustos 2025 12:44

Putin, Trump'ın şartına uymadı: 'Zelenskiy ile bir araya gelmek için koşullar oluşmadı'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy ile bir araya gelme ihtimalini değerlendirdi ancak bunun için "belirli koşulların" sağlanması gerektiğini vurguladı.

Moskova

Kremlin basın servisinin yayımladığı video kaydında Putin, "Genel olarak böyle bir görüşmeye karşı değilim, bu mümkün ama bunun için gerekli şartların oluşması lazım" ifadelerini kullandı. Rus lider, söz konusu koşulların henüz sağlanmadığını da ekledi.

Açıklamalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna liderleriyle üçlü zirve olasılığından söz etmesinin ardından geldi. Trump, 6 Ağustos'ta Kremlin'deki üst düzey görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, "ilerleme kaydedildiğini" ve yakın zamanda hem ikili hem de üçlü bir zirvenin gerçekleşebileceğini dile getirmişti. Ancak Kremlin yetkilileri, ABD özel temsilcisi Steve Whitcoff'un bu öneriyi gündeme getirdiğini ancak konunun detaylı olarak ele alınmadığını belirtti.

Washington zirvede Zelensky detayını onaylamadı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, basın brifinginde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

Amerikan basınında yer alan "Başkan Trump'ın, Vladimir Putin ile ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile görüşmesi koşuluyla bir araya geleceği" yönündeki iddiaları yorumlamaktan kaçındı. Pigott, "Başkanın programına ilişkin detaylar için sizi Beyaz Saray'a yönlendirmem gerekiyor" dedi.

Pigott, ABD'nin Avrupalı ortaklarla ve Ukrayna ile yakın iletişimi sürdürdüğünü belirterek, "Rusya-Ukrayna çatışmasının çözümü ABD için önemli bir öncelik olmaya devam ediyor. Tarafları müzakere masasına oturtarak ateşkes ve kalıcı barış görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, New York Post'un "Trump'ın Putin ile görüşmek için Zelenski-Putin buluşmasını şart koştuğu" iddiasının ardından geldi.

Ukrayna Krizi ve Müzakerelerin Geleceği

Uzmanlar, Putin'in Zelenskiy ile görüşme koşulu olarak muhtemelen Kiev'in Donbas, Zaporijya ve Herson gibi Rusya'nın ilhak ettiği bölgelerdeki durumu tanımasını istediğini öne sürüyor. Rus lider daha önce yaptığı açıklamalarda, Ukrayna'nın 2022'deki referandum sonuçlarını kabul etmesi gerektiğini, aksi takdirde çatışmaların yeniden alevlenebileceği uyarısında bulunmuştu. Ukrayna tarafı ise toprak kaybını asla tanımayacağını ve askeri mücadeleyi sürdüreceğini açıklamıştı.

Diplomatik kaynaklar, Trump yönetiminin üçlü zirve planının, Rusya-Ukrayna savaşında yeni bir müzakere sürecini tetikleyebileceğini ancak tarafların uzlaşmaz tutumlarının ciddi bir engel oluşturduğunu belirtiyor. Putin-Trump görüşmesinin sonuçları ise hem bölgesel dengeler hem de küresel siyaset açısından kritik önem taşıyacak.
