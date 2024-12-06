Putin, Türk gazetecinin sorusuyla dalga geçti

Dünyanın birçok ülkesi tarafından Ukrayna'yı işgal etmesi gerekçesiyle ağır yaptırımlara maruz bırakılan Rus ekonomisi, yılı yüzde 8 ila 8.5 arasında bir enflasyonla tamamlayacak. Bu verilere karşın Rusya ekonomisinde dikkate değer bir soğuma olmaması ve büyümenin devam etmesi, ekonomistler tarafından 'dikkat çekici' olarak yorumlanmakta.



Son olarak Moskova'da düzenlenen 'Rusya Çağırıyor!' isimli uluslararası yatırımcı etkinliğinde açıklamalarda bulunan Vladimir Putin, Avrupalı ülkelerin güvenilir olmadığına dikkat çekerek, ekonomideki istikrar tablosunu sürdüreceklerini yineledi.



TÜRKİYE SORUSU PANELE DAMGA VURDU



Öte yandan panelde en dikkat çeken anlardan biri de Türkiye ekonomisi üzerine Putin'e sorulan soru oldu. Suriye'de taraflar arasında yaşanan gerilimde Türkiye ve Rusya'nın farklı aktörleri desteklemesi nedeniyle artan gerilimin ardından Putin, Türkiye ekonomisine yönelik iğneleyici ifadeler kullandı.



Bir Türk gazetecinin Türkiye'deki enflasyonun yüzde 80 seviyesinden 50'lere düştüğünü ifade etmesi üzerine Putin, "%50’ye mi indi? Harika! Daha önce yüzde 80’lerdeydi, tebrik etmek lazım Türk ekonomi kurmaylarını…” ifadelerini kullandı. Putin'in bu sözleri sırasında panele katılan Rus ekonomi kurmaylarının alaycı gülüşleri sosyal medyada gündem oldu.



DAHA ÖNCE TÜRKİYE'Yİ 'KÖTÜ ÖRNEK' GÖSTERMİŞTİ



Vladimir Putin, son olarak nisan ayında yaptığı bir ekonomi konuşmasında, sürdürülen ekonomik politikalarda faiz ve enflasyon dengesinin korunması gerektiğini belirterek, aksi halde Türkiye ile aynı durumu yaşayabileceklerini belirtmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:



"Merkez Bankası başkanı ile temastayım. Kredi hacmimiz artıyor ve gidişat iyi. Ancak merkez bankasına göre enflasyon tehdidi hala devam ediyor. Her halükarda ekonomiyi kredilendirme hacmini destekleme ve enflasyonla mücadele arasındaki dengeyi koruyabiliyoruz.



Eğer başka bir yol izlenirse, bazı komşularımızda olduğu gibi çift haneli enflasyonda faiz oranlarını defalarca kez artırmamıza rağmen hala aynı şekilde devam eden bir durum ortaya çıkabilir. Bu meseleyle başa çıkamıyorlar. Kimi kastettiğimi tahmin edersiniz, mesela Türkiye'deki dostlarımız..."

