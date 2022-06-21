"Putin Türk savunma yetkilileriyle görüşmeyecek"

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM temsilcilerinin katılımıyla yapılması planlanan tahıl koridoru zirvesi öncesi Moskova'ya gidecek Türk askeri heyetiyle görüşmeyeceğini belirtti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM temsilcilerinin katılımıyla yapılması planlanan tahıl koridoru zirvesi öncesi Moskova'ya gidecek Türk askeri heyetiyle görüşmeyeceğini belirtti.





Moskova'daki görüşmenin Savunma Bakanlıkları nezdinde gerçekleştirileceğini belirten Peskov, Putin'in Türk savunma yetkilileriyle bir görüşme yapmasının planlanmadığını bildirdi.





Ukrayna'daki tahıl stoklarının küresel pazarlara ulaşmasını sağlamak amacıyla planlanan 4’lü zirvenin haftaya İstanbul'da yapılacağı duyuruldu. Bunun öncesinde Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet, bu hafta Moskova'ya giderek temaslarda bulunacak.Gazeteciler, Peskov'a Putin'in Moskova'yı ziyaret edecek Türk heyetiyle görüşüp görüşmeyeceğini sordu.