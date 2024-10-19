Putin, Türkiye’yi atladı Suudi Arabistan’ı işaret etti

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



Putin, BRICS ülkelerinin medya temsilcileriyle yaptığı toplantıda, Suudi Arabistan’ın samimi bir çaba gösterdiğine inandığını belirterek, müzakerelere katılmaya hazır olduklarını söyledi. Ancak Putin, şu ana kadar müzakere gündemi olmadığını vurguladı.



Putin, Suudi Arabistan’ın Kralı ve Veliaht Prens ile olan dostane ilişkilerine dikkat çekti ve bu ülkenin düzenleyeceği müzakerelerde samimiyetle hareket ettiğinden emin olduğunu belirtti. Ancak Rusya Devlet Başkanı, şu anda asıl sorunun neyin tartışılacağı olduğunu ifade etti: “Sorun, mekan değil, tartışılacak bir gündem meselesidir.”



Suudi Arabistan’ın Ukrayna krizinde katkısı Türkiye’den fazla mı?



Suudi Arabistan, Eylül 2022’de Ukrayna ve Rusya arasında mahkum değişiminde doğrudan rol oynamış ve Ağustos 2023’te Cidde’de 40 ülkenin katılımıyla Ukrayna konusunda bir zirve düzenlemişti.



Çin bu zirveye katılırken, Rusya davet edilmemişti. Ayrıca 2023’ün sonlarına doğru Riyad’da G7 ülkelerinin ulusal güvenlik danışmanlarının katılımıyla gizli bir toplantı yapıldı ve bu toplantıda Ukrayna’da barışçıl çözüm seçenekleri ve Rusya ile olası etkileşim yolları ele alındı.



Putin’in açıklamalarında daha önce Türkiye ve Belarus‘ta yapılan müzakerelere de değinildi. Özellikle İstanbul’daki müzakerelerin en etkili olanı olduğunu ve tarafların Ukrayna için Kalıcı Tarafsızlık ve Güvenlik Garantileri anlaşmasının taslağını geliştirdiklerini ancak bu anlaşmaların sonuçlanmadığını belirtti. Fakat farklı açıklamalarında İstanbul’daki müzakerelere atıfta bulunan Putin, bu sefer hiç mevzu etmeden Suudi arabuluculuğuna işaret etmesi dikkat çekti.