Putin Ukrayna için konuştu: Müzakerelerde bazı olumlu değişimler var

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile müzakerelerde olumlu yönde bazı değişimler olduğunu söyledi. Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile müzakerelerde olumlu yönde bazı değişimler olduğunu söyledi.







Kremlin’de Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’yla bir araya gelen Putin, görüşmesinin basına açık kısmında yaptığı açıklamada, “Ukrayna konusundaki durum hakkında ve her şeyden önce, neredeyse her gün yapılan müzakerelerin şu anda nasıl ilerlediği hakkında sizi mutlaka bilgilendireceğim. Bizim tarafımızdaki müzakerecilerin bana bildirdiğine göre bazı olumlu değişimler var. Tüm bunları size daha ayrıntılı olarak anlatacağım” dedi.





‘YAPTIRIMLAR DAHA FAZLA BAĞIMSIZ HİSSETMEK İÇİN FIRSAT’





Sputnik’in haberine göre Batı’nın Rusya ve Belarus’a yönelik yaptırımlarına değinen ve iki ülkenin gelişimini yaptırımlar yoluyla kısıtlama girişimleriyle ilgili tüm zorlukları aşacaklarını kaydeden Putin, “Günümüzdeki olaylarla, bilindik kısıtlamalarla, yaptırımlarla bağlantılı sorunlar elbette var. Ancak daha önce sizinle konuştuğumuz gibi, bizim gelişimimizi kısıtlama girişimleri her zaman her zaman uygulandı, şimdi de uygulanıyor. Elbette şu anda daha büyük bir kapsama sahip. Bu zorlukları aşacağımızı ve aksine kendimizi bağımsız hissetmek için daha fazla yetkinlik, fırsat elde edeceğiz” ifadelerini kullandı.





Lukaşenko’nun yaptırımları “fırsatlar zamanı” olarak nitelemesi üzerine mevkidaşının sözlerine katıldığını söyleyen Putin şöyle devam etti: “Son yıllardaki uygulama, Batılıların bize kısıtlama getirdiği alanlarda yeni yetkinlikler kazandığımızı ve eskileri yeni teknolojik düzeyde yeniden elde ettiğimizi gösteriyor. Tüm bunlar çalışıyor ve bu anlamda elbette daha güçlü hale geldik. Siz haklısınız, bu tam olarak, kendi teknolojik ve ekonomik egemenliğimizin güçlendirilmesi için fırsatlar zamanı olacak.”