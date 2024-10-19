Samanyolu Haber /Dünya / Putin, Ukrayna ile geçici bir ateşkese karşı /19 Ekim 2024 16:00

Putin, Ukrayna ile geçici bir ateşkese karşı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS ülkelerinin medya liderleriyle yaptığı toplantıda, Ukrayna ile geçici bir ateşkese karşı olduğunu ifade etti.

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Putin, çatışmanın kısa süreli bir ateşkesle dondurulmasının NATO’ya Ukrayna’yı yeniden silahlandırma ve askeri hazırlıklarını güçlendirme fırsatı vereceğini belirtti. Bu nedenle Rusya, yalnızca 2022’de İstanbul’da varılan anlaşmalar temelinde müzakereye açık olduğunu kaydetti.

Putin, Ukrayna’daki çatışmanın dünya üzerinde rahatsız edici bir etkisi olduğunu kabul ederken, bu çatışmayı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmeye çalıştığını söyledi. Ancak barışın kalıcı ve sürdürülebilir olması gerektiğini vurgulayarak, geçici çözümlerin durumu daha da karmaşık hale getirebileceği uyarısında bulundu.

Rus lider ayrıca, müzakereleri kesen tarafın Ukrayna olduğunu ve Kiev’in Rusya ile müzakereleri yasaklayan bir kararname çıkardığını hatırlattı. Bu bağlamda, çatışmanın bitirilmesi hakkında kesin bir tahminde bulunmanın zor olduğunu ve böyle bir yaklaşımın ters etki yaratabileceğini belirtti.

İstanbul Anlaşmaları’na değinen Putin, bu anlaşmaların Ukrayna’nın NATO üyeliğini ve nükleer silah geliştirmesini reddetmesini içerdiğini ve başlangıçta Ukrayna’nın da bu şartları kabul ettiğini, ancak Batı’nın baskısıyla anlaşmalardan vazgeçtiğini ifade etti.
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