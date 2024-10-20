Putin: Ukrayna’nın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz

Samanyoluhaber.com - Moskova





Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin bu yöndeki açıklamalarını “provokasyon” olarak değerlendiren Putin, Ukrayna’nın nükleer silah geliştirme yönünde atacağı her adımın Rusya’nın sert tepkisiyle karşılaşacağını vurguladı.





Putin, Moskova’nın bu tür bir duruma hiçbir koşulda izin vermeyeceğini belirtti.





BRICS ülkelerinin önde gelen medya kuruluşlarıyla yaptığı toplantıda konuşan Putin, Ukrayna’nın nükleer silah yaratma girişimlerine dair herhangi bir adımı yakından takip ettiklerini belirtti. “Bu tür bir silahın gizlenmesi imkânsızdır” diyen Putin, Rusya’nın bu süreçleri dikkatle izlediğini ifade etti.





Putin, nükleer silah üretiminin teknik açıdan modern dünyada zor olmadığını, ancak Ukrayna’nın bunu gerçekleştirmesinin şimdilik pek mümkün olmadığını dile getirdi. Yine de Ukrayna’nın bu yönde atacağı her adımın karşılık bulacağını belirten Putin, Ukrayna’nın geçmişte de defalarca bu konuda açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı.





Krizin sıcak bir aşamaya gelmesinden önce bile Ukrayna yönetiminin nükleer silah geliştirme arzusunu dile getirdiğini kaydetti.





Putin, konuşmasının sonunda Rusya’nın bu konuda boyun eğmeyeceğini ve kararlı duruşunu sürdüreceğini ifade etti. “Rusya, Ukrayna’da nükleer silahların ortaya çıkmasına hiçbir koşulda izin vermeyecek” diyen Putin, Kiev yönetiminin bu yöndeki adımlarına karşılık verileceğini ve bu adımların Rusya’nın güvenliği için kabul edilemez olduğunu yineledi.