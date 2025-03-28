Putin, Ukrayna'da BM himayesinde geçici yönetim önerdi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'ya Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde bir geçici yönetim atanması önerisinde bulundu. Putin'in bu açıklaması, savaştaki hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığının yansıması olarak yorumlandı.





Bu sabah erken saatlerde yayınmlanan televizyon konuşmasında bir Rus nükleer denizaltısının mürettebatına hitap eden Putin, görev süresi geçen yıl sona eren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bir barış anlaşması imzalama meşruiyetine sahip olmadığı yönündeki iddiasını yineledi.





DW Türkçe'de yer alan habere göre mevcut Ukrayna hükümetiyle imzalanacak herhangi bir anlaşmanın bu hükümetin halefi tarafından sorgulanma ihtimali bulunduğunu savunan Putin, Kiev'e atanacak yönetim aracılığıyla ülkede yeni seçimlerin düzenlenebileceğini söyledi. Ukrayna anayasası, ülke sıkıyönetim altındayken ulusal seçimlere gidilmesini yasaklıyor.





Rus lider, yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler himayesinde, Amerika Birleşik Devletleri ve hatta Avrupa ülkeleri ve elbette ortaklarımız ve dostlarımızla Ukrayna'da geçici bir hükümetin devreye sokulmasını tartışabiliriz" ifadelerini kullandı. Putin, bu adımın ülkede demokratik seçimlerin, halkın güvenini kazanmış işlevsel bir hükümetin iktidara gelmesinin ve ardından bu hükümetle müzakerelere başlanmasının önünü açacağını ifade etti.





Bu tür bir hükümetin "yalnızca seçeneklerden biri" olduğunu belirten Putin, diğer seçenekler hakkında ise detay vermedi.





"Moskova zaman kazanmaya çalışıyor" eleştirisi

Putin'in bu dikkat çekici önerisi, Fransa lideri Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde gerçekleşen ve Ukrayna'ya barış gücü askeri gönderme planlarının ele alındığı zirvenin hemen ardından geldi. Macron, Fransa ve İngiltere dışında birçok başka ülkenin de bu tür bir birliğin parçası olma konusunda istekli olduğunu kaydetmişti.





Moskova ise NATO üyelerinden herhangi bir askeri birliğin olası bir barış gücüne dâhil edilmesini kabul etmeyeceğini vurgulamıştı.





Macron ve Paris'teki zirveye katılan diğer liderler, Rusya'yı müzakere edilmiş bir çözüme ulaşmaya istekli gibi davranmakla suçlamıştı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Moskova'nın zaman kazanmak için bu oyunu oynadığını öne sürmüş, "Yasa dışı işgallerine devam ederlerken süreç konusunda ayak sürümelerine izin veremeyiz" ifadelerini kullanmıştı.





Rusya ve Ukrayna, enerji altyapılarına yönelik saldırıların durdurulmasını öngören, ABD arabuluculuğunda oluşturulan geçici bir anlaşma üzerinde uzlaşmıştı. Ancak taraflar uzlaşmadan kısa süre sonra birbirini anlaşmayı ihlal etmekle suçladı. Bu durum, daha kapsamlı bir barışın sağlanması yönündeki müzakerelerin oldukça zorlu olacağının işareti olarak görülüyor.