Samanyolu Haber /Dünya / Putin: Ukrayna'da savaş daha yeni başlıyor /08 Temmuz 2022 14:29

Putin: Ukrayna'da savaş daha yeni başlıyor

Rusya parlamentosunun önde gelen üyelerine hitap eden Putin, "Herkes bilmeli ki, Rusya henüz büyük çaplı bir şey yapmadı" dedi. Kremlin Sözcüsü Peskov da Rusya'nın askeri kapasitesinin 'çok küçük bir bölümünü kullandığını' söyledi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Ukrayna'daki savaşın daha yeni başladığını' söyledi. Rusya parlamentosunun önde gelen üyelerine hitap eden Putin, "Herkes bilmeli ki, Rusya henüz büyük çaplı bir şey yapmadı" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Putin, Batı'ya meydan okuduğu konuşmasında şunları söyledi:

"Bizi cephede yenmek istediklerimi duyuyoruz. Ne diyebiliriz ki, bırakın denesinler. Batı'nın tek bir Ukraynalı kalmayıncaya kadar bizimle savaşmak istediğini duyuyoruz. Bu Ukrayna halkı için bir trajedidir. Ama her şey buraya doğru gidiyor."

'BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİ REDDETMİYORUZ'
Konuşmasında barış görüşmelerini reddetmediklerini yineleyen Putin, "Barış görüşmelerine karşı çıkanlar şunu bilmeli ki savaş uzadıkça bizimle müzakere etmeleri daha da zorlaşacak" diye konuştu.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da Rusya'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyonunda" kapasitesinin "çok küçük bir bölümünü kullandığını" söyledi.

Rusya, Ukrayna'da 24 Şubat'ta başlattığı işgal için "özel askeri operasyon" ifadesini kullanıyor.

Rus yetkililer, Batı'yı Ukrayna'ya gelişmiş silahlar göndererek ve yaptırımlarla ekonomisini çökerterek Rusya'ya karşı bir vekalet savaşı yürütmekle suçluyor.

Rus birlikleri ülkenin doğusundaki Donetsk bölgesinde ilerleyişini sürdürüyor. Rus güçleri hafta sonunda Luhansk'taki son kenti de ele geçirdikten sonra Donetsk'e yöneldi.

Güneyde ise Ukrayna güçlerinin ilerleme kaydettiği belirtiliyor. Savaşın başlangıcında işgal edilen Yılan Adası'na yeniden Ukrayna bayrağı çekildi.

Rus birlikleri geçen ay adadan ayrılmıştı.
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