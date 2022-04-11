Samanyolu Haber /Dünya / Putin, Ukrayna'ya 'Suriye kasabı' Dvornikov’u yolluyor /11 Nisan 2022 10:19

Putin, Ukrayna'ya 'Suriye kasabı' Dvornikov’u yolluyor

Rusya Ukrayna işgalindeki gelişmeler sonrası işgali yöneten askeri komuta kademesini yeniledi. Savaşın yönetimi 61 yaşındaki General Aleksandır Dvornikov’a verildi.

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Kremlin’in 9 Mayıs öncesi bir başarı ortaya koymak istediği değerlendiriliyor.

Bu tarihte Rusya, İkinci Dünya Savaşı zaferini kutlayacak.

Ukrayna işgali artık Güney Askeri Bölgesi tarafından yönetilecek. Bu General Dvornikov’un yönetimindeki ordu.

BBC Ukrayna servisine konuşan uzmanlar, bu değişimle savaş bölgelerinde daha iyi bir koordinasyon beklenebileceğini öngörüyor.

Dvornikov’un Suriye tecrübesi öne çıkarılıyor.

Avusturyalı askeri uzman Tom Cooper’a göre Dvornikov ataması ile Rus askeri manevralarının niteliği değişebilir.

Dvornikov’un rütbe olarak işgalde görevli diğer bütün generallerde daha üstte olduğu bu nedenle kararlarının sorgulanmayacağı belirtiliyor.

Cooper’a göre, Dvornikov’un ataması ile dikey emir komuta zinciri de daha belirgin bir hal alacak.

Aleksandır Dvornikov, Suriye’deki Rus birlikleri bir sene boyunca yönetti.

Bu dönemdeki taktikleri nedeniyle bazı gazeteler onu Suriye kasabı olarak tanımlamaya başladı.

Bu lakabın arkasında, yönetiminde, sahada yaşanan sivil ölümlerin fazlalılığı vardı.
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