Putin: Ukrayna'yı denizden tamamen kesebiliriz

Putin, bu eylemlerin devam etmesi halinde en radikal tepkiyi gösterebileceklerini açıklayarak, Ukrayna'yı denizden tamamen kesebileceklerini ve aynı zamanda Avrupa'ya yönelik te “savaşa hazırız" mesajı verdi.





Batının yaptırımlarına karşılık Putin ayrıca, ağır yaptırımlara rağmen Rus ekonomisinin dirençli olduğunu ilan etti.





Ukrayna Limanları ve Destekçi Ülke Gemileri Vurulabilir





Rus lider, sadece tehdidi sınırlamakla kalmayıp, somut misilleme adımlarının sinyalini verdi.





Putin, Ukrayna'nın deniz limanlarına ve bu limanlara giden gemilere yönelik saldırıların kapsamı genişletileceğini; “Ukrayna'ya bu saldırılarda yardım ettiği iddia edilen ülkelerin ticari gemileri de "değerlendirmeye alınacak" ve gerekirse hedef olabilecek” dedi.