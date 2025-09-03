Putin, Ukrayna'yla neden hala savaştıklarını açıkladı

Ukrayna’ya güvenlik garantileri sorulduğunda, bunun “toprak karşılığı barış” anlamına gelmediğini söyleyen Putin, “Biz toprak için savaşmıyoruz, o topraklarda yaşayan insanların kendi dillerini konuşma ve geleneklerini yaşatma hakkı için savaşıyoruz” dedi.



Putin, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu ancak buluşmanın “iyi hazırlanmış” olması ve “olumlu sonuçlar” çıkarması gerektiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump’a da Moskova’da böyle bir görüşmenin mümkün olacağını aktardığını dile getirdi. Putin, Trump’a Zelenskiy ile Moskova’ya gelebileceklerini söylediğini aktardı.



Savaşın sonuna dair iyimser konuşan Putin, “Tünelin ucunda ışık var. Mantık devreye girerse kabul edilebilir bir çözüm bulunabilir” dedi. Ancak aksi durumda hedeflerine askeri yöntemlerle ulaşacaklarını ekledi.



Sahada Rusya’nın “tüm cephelerde ilerlediğini” öne süren Putin, Ukrayna’nın büyük çaplı saldırılar yapacak kapasiteye sahip olmadığını savundu.



Batı’nın ağır yaptırımlarına değinen Putin, Ukrayna savaşının yalnızca bahane olduğunu belirterek, “Bunlar ekonomik nedenlerle alınan kararlar. Ukrayna sadece bahane” dedi.



ABD Başkanı Trump’ın, Pekin’de Xi Jinping ve Kim Jong Un ile birlikte komplo kurduğu yönündeki sözlerine de değinen Putin, “Trump’ın iyi bir espri anlayışı var” dedi. Trump’ın Moskova’ya davet edildiğini ama henüz bir tarih belirlenmediğini ekledi.