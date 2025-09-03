Samanyolu Haber /Gündem / Putin, Ukrayna'yla neden hala savaştıklarını açıkladı /03 Eylül 2025 20:30

Putin, Ukrayna'yla neden hala savaştıklarını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin ziyaretinin “olumlu ve faydalı” geçtiğini söyledi. Pekin’de Rus ve Çinli gazetecilere konuşan Putin, Sibirya’nın Gücü 2 doğalgaz hattı konusunda anlaşmaya varıldığını ve bunun Çin’e piyasa fiyatından enerji sağlayarak “rekabet avantajı” kazandıracağını belirtti.

Ukrayna’ya güvenlik garantileri sorulduğunda, bunun “toprak karşılığı barış” anlamına gelmediğini söyleyen Putin, “Biz toprak için savaşmıyoruz, o topraklarda yaşayan insanların kendi dillerini konuşma ve geleneklerini yaşatma hakkı için savaşıyoruz” dedi.

Putin, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu ancak buluşmanın “iyi hazırlanmış” olması ve “olumlu sonuçlar” çıkarması gerektiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump’a da Moskova’da böyle bir görüşmenin mümkün olacağını aktardığını dile getirdi. Putin, Trump’a Zelenskiy ile Moskova’ya gelebileceklerini söylediğini aktardı.

Savaşın sonuna dair iyimser konuşan Putin, “Tünelin ucunda ışık var. Mantık devreye girerse kabul edilebilir bir çözüm bulunabilir” dedi. Ancak aksi durumda hedeflerine askeri yöntemlerle ulaşacaklarını ekledi.

Sahada Rusya’nın “tüm cephelerde ilerlediğini” öne süren Putin, Ukrayna’nın büyük çaplı saldırılar yapacak kapasiteye sahip olmadığını savundu.

Batı’nın ağır yaptırımlarına değinen Putin, Ukrayna savaşının yalnızca bahane olduğunu belirterek, “Bunlar ekonomik nedenlerle alınan kararlar. Ukrayna sadece bahane” dedi.

ABD Başkanı Trump’ın, Pekin’de Xi Jinping ve Kim Jong Un ile birlikte komplo kurduğu yönündeki sözlerine de değinen Putin, “Trump’ın iyi bir espri anlayışı var” dedi. Trump’ın Moskova’ya davet edildiğini ama henüz bir tarih belirlenmediğini ekledi.
Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı 'yanlışlıkla Rus kentini bombaladı'

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

'AKP' plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: 'Terörist'

Enes Kanter Freedom'dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

