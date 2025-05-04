Putin: Umarım Ukrayna'da nükleer silah gerekmez

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da şu ana kadar nükleer silah kullanmaya gerek olmadığını, bundan sonra da böyle bir ihtiyaç doğmamasını umduğunu söyledi. Rus devlet televizyonunda bugün yayınlanan açıklamalarında Putin, savaşı "mantıklı bir sonuca" taşımaya yetecek güç ve imkâna sahip olduklarını belirtti.





DW Türkçe'nin haberine göre devlet televizyonu muhabirinin sorusu üzerine Putin, "Bu (nükleer) silahları kullanmaya gerek olmadı. Ve umarım gerekli de olmazlar. 2022'de başlayan şeyi Rusya'nın talep ettiği mantıklı bir sonuca getirmeye yetecek güç ve kabiliyete sahibiz" dedi.





Putin, "özel askeri operasyon" dediği Ukrayna'nın topyekûn işgali girişimini Şubat 2022'de başlatmıştı. Rusya ordusu uzun süredir Ukrayna topraklarının yüzde 20'sini kontrolü altında tutuyor.





İşgalin başından beri Ukrayna'da nükleer silahların kullanımından korkuluyor. Putin daha önce birçok kez Ukrayna'da nükleer silah kullanabilecekleri tehdidinde bulunurken Amerikan istihbaratı CIA'nın eski Başkanı William Burns, 2022 yılının sonunda bunun "gerçek bir risk" olduğu uyarısını yapmıştı.





Son haftalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimiyle Moskova-Washington hattında savaşa bir son vermeye yönelik diplomatik temaslar yürütülüyor. Kamuoyuna yansıdığı kadarıyla Kiev bu sürecin dışında tutuluyor.