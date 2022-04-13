Putin ve Çin etkisini gösterdi : Petrol yine yükselişe geçti

Dünyanın ikinci en büyük petrol ihracatçısı olan ve Batılı devletlerin uyguladığı yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rusya’da üretimin düşebileceği ve bu durumun arz sıkışıklığına yol açabileceği yönünde endişeler nedeniyle petrol fiyatları yükseldi.





Bunun yanında Çin’den gelen kısıtlamaların gevşetilebileceği haberleri de petroldeki artışa katkıda bulundu





PETROLDE PUTİN ETKİSİ

Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın İstanbul’daki barış görüşmelerinde uzlaşılan maddelerden uzaklaştığını ve Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerin çıkmazda olduğunu açıkladı.





Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Podolyak ise Putin’in görüşmelerin çıkmazda olduğu yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine görüşmelerin devam ettiğini söyledi.





Rusya’nın görüşmelerin çıkmaza girdiği yönündeki açıklamaları arz endişelerine katkıda bulunarak petrol fiyatlarını yükseltti.





ÇİN’DE GEVŞEME SİNYALLERİ

Öte yandan Çin’den gelen yeni haberler de petroldeki artışa katkıda bulundu. Petrol fiyatları geçtiğimiz hafta Çin’de uygulanmaya başlayan sert corona virüsü karantinalarının talep üzerinde baskı oluşturacağı endişeleri nedeniyle düşmüştü.





Ancak bu hafta Çin’deki karantinaların gevşeyebileceğine dair yeni işaretler geldi. Yetkililer pazartesi günü Şanghay’ın bazı mahallelerde karantina önlemlerini kaldırmaya başladı. Bu da petrolün yeniden 100 doların üzerine çıkmasında etkili oldu.





PETROL 104 DOLAR SEVİYESİNDE





Bu gelişmelerin ardından ABD ham petrolü yeniden 100 doların üzerine çıkarken, Brent petrol de varil başına 104 dolara yükseldi.





Bloomberg’in aktardığı bilgi notuna göre, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Avustralya merkezli ANZ Bank’ın kıdemli emtia stratejisti Daniel Hynes, “Ukrayna’da kötüleşen gerilimler ve Rus enerji ürünlerinin dünyadan izole edilmeye çalışılması nedeniyle kısa vadede yüksek seviye beklentisi fiyatlanıyor” diye konuştu.





OPEC PETROL TALEBİ BEKLENTİSİNİ DÜŞÜRDÜ

Bunun yanında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) de 2022 küresel petrol talebi beklentisini düşürdü. OPEC buna neden olarak, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesini, ham petrol fiyatlarındaki artışa parelel yükselen enflasyonu ve Çin’deki koronavirüs vakalarındaki artışı gösterdi.





OPEC aylık raporunda, bu yıl için küresel petrol talebindeki artış beklentisi 480 bin varil azaltarak günlük 3.67 milyon varil seviyesine çekti.





Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından petrol fiyatları varil başına 139 dolar seviyesini aşarak 2008’den bu yana en yüksek seviyeyi görmüş ve bu durum enflasyon baskısını artırmıştı.





AKARYAKIT FİYATLARINI DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Petrol piyasası bu gelişmeleri izlerken fiyatlardaki hareketler akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde petrol fiyatlarında başlayan sert dalgalanma, Rus petrolüne dönük yaptırımlarla birlikte artmış, bu da akaryakıt fiyatlarının yükselmesine sebep olmuştu.





Petrol fiyatları, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının doğrudan belirlenmesinde önemli bir etken. Tamamlanmış petrol ürünleri ham petrolden rafine edildiği için, ham petrolün fiyatının artması durumunda tüm tamamlanmış ürünlerin fiyatları da artıyor.