Samanyolu Haber /Gündem / Putin ve Erdoğan başbaşa görüşecek /08 Ekim 2024 11:46

Putin ve Erdoğan başbaşa görüşecek

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazan’da düzenlenecek BRICS zirvesi kapsamında ayrı bir toplantı yapma konusunda mutabakata vardılar.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

İki lider arasında dün telefon görüşmesi gerçekleşti ve Erdoğan, Putin’in doğum gününü kutlarken, toplantının detayları da netleştirildi.

BRICS zirvesi, Türkiye’nin BRICS’e başvurusunun ardından daha da önem kazandı. 

Bloomberg’in haberine göre, Türkiye bu adımla Batı ile işbirliğinin ötesine geçerek stratejik bağlarını güçlendirmeyi ve Batı’ya olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. 

Erdoğan’ın ekonomik stratejisinin bir parçası olan bu girişim, Türkiye’nin gelişmekte olan piyasalarla ilişkilerini derinleştirme çabasını yansıtıyor.

Ayrıca, zirveye Küba’nın da ortak statüsü için başvurduğu bildirildi.  Rusya’nın Havana Büyükelçisi Victor Coronelli, Küba liderinin BRICS genişletilmiş toplantısına davet edildiğini açıkladı.

Bu gelişme, Küba’nın BRICS çerçevesinde birçok alanda aktif olma arzusunu ortaya koyuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Putin ve Erdoğan başbaşa görüşecek Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:14:14