Putin ve Erdoğan başbaşa görüşecek

Samanyoluhaber.com - Moskova





İki lider arasında dün telefon görüşmesi gerçekleşti ve Erdoğan, Putin’in doğum gününü kutlarken, toplantının detayları da netleştirildi.





BRICS zirvesi, Türkiye’nin BRICS’e başvurusunun ardından daha da önem kazandı.





Bloomberg’in haberine göre, Türkiye bu adımla Batı ile işbirliğinin ötesine geçerek stratejik bağlarını güçlendirmeyi ve Batı’ya olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.





Erdoğan’ın ekonomik stratejisinin bir parçası olan bu girişim, Türkiye’nin gelişmekte olan piyasalarla ilişkilerini derinleştirme çabasını yansıtıyor.





Ayrıca, zirveye Küba’nın da ortak statüsü için başvurduğu bildirildi. Rusya’nın Havana Büyükelçisi Victor Coronelli, Küba liderinin BRICS genişletilmiş toplantısına davet edildiğini açıkladı.





Bu gelişme, Küba’nın BRICS çerçevesinde birçok alanda aktif olma arzusunu ortaya koyuyor.