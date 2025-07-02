Putin ve Macron'dan yıllardan sonra bir ilk

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaklaşık üç yıl aranın ardından ilk kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.





İki liderin iki saat süren görüşmesinde Ukrayna savaşı, Orta Doğu’daki gerilim ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi gibi kritik başlıklar ele alındı.





Kremlin’in açıklamasına göre, Putin görüşmede Batılı ülkeleri, uzun yıllardır Rusya’nın güvenlik çıkarlarını hiçe saymakla suçladı ve Ukrayna’daki çatışmanın temel sorumlusunun Batı olduğunu öne sürdü. Putin ayrıca, herhangi bir barış anlaşmasının “Ukrayna krizinin kök sebeplerini ortadan kaldırması ve yeni bölgesel gerçekleri esas alması gerektiğini” Macron’a iletti.





Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Macron’un görüşmede Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteğini yinelediğini ve ateşkes ile müzakere çağrısı yaptığını bildirdi. Macron’un, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’yi de Putin’le görüşme planları hakkında bilgilendirdiği belirtildi.





Putin ve Macron, Orta Doğu’da İsrail ile İran arasında son dönemde yükselen çatışmaları da masaya yatırdı. İki lider, çözüm yolunun diplomasi olduğunu vurgulayarak temaslarını sürdürme konusunda mutabık kaldı. Kremlin ayrıca, İki ülkenin de küresel nükleer silahların yayılmasını önleme sorumluluğunu paylaştığını kaydetti. Açıklamada, İran’ın nükleer faaliyetlerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı gözetiminde barışçıl amaçlarla sürdürülmesinin önemine işaret edildi.





Bu görüşme, Putin ile Macron’un Eylül 2022’den bu yana ilk doğrudan teması olması bakımından dikkat çekti.