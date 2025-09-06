Putin ve Şi Jinping G20’ye davet edildi

Samanyoluhaber.com - Moskova





Trump zirvenin hazırlık sürecinde, ABD Hazinesi Bakanı Scott Bessent’in gündemin oluşturulmasından sorumlu olacağı belirtildi ve gündemin "ekonomik büyümeyi teşvik etmeye" odaklanacağını ifade etti.





Rusya ve Çin’in Katılımı Gündemde





Trump, bir gazetecinin Rusya’nın zirveye katılıp katılmayacağına dair sorusuna, "Bunun üzerine biraz düşünmem gerekiyor" yanıtını verdi. Ancak daha sonra, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in katılımından memnuniyet duyacağını ve bu konuyu görüşmeye açık olduğunu belirtti. Trump, zirvede ekonomik refahın teşvik edilmesine odaklanılacağını söyledi.





Trump, zirvenin 14-15 Aralık 2026 tarihlerinde Florida eyaletindeki Miami şehrinde, kendi mülkiyetindeki bir golf kulübü ve tatil köyünde düzenleneceğini açıkladı. Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, "ABD, neredeyse 20 yıl sonra ilk kez G20 Zirvesi’ne ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyor" dedi. Son olarak, G20 Zirvesi 2009 yılında ABD’nin Pittsburgh kentinde gerçekleştirilmişti.





Çin’in Tepkisi ve G20’nin Önemi





Çin, daha önce G20 Zirvesi’nin ABD’de düzenlenmesi planlarına karşı çıktığını belirtmişti. G20, dünyanın en büyük 19 ekonomisini ve Avrupa Birliği ile Afrika Birliği’ni kapsayan bir ekonomik forumdur. Grubun üyeleri arasında ABD’nin ana ticaret ortakları olan Çin, Meksika, Kanada, Almanya, Japonya, Güney Kore, Hindistan ve Birleşik Krallık bulunuyor. G20 ülkeleri, küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYİH) %85’ini ve uluslararası ticaretin %75’ini temsil ediyor.





Trump’ın Güney Afrika zirvesine katılmayacak





Bu yılki G20 Zirvesi, Kasım ayında Güney Afrika’da düzenlenecek. Ancak Trump, Güney Afrika hükûmetiyle beyaz nüfusa yönelik güvenlik endişeleri nedeniyle anlaşmazlık yaşadığını belirterek, zirveye katılmayacağını açıkladı. ABD’yi zirvede Başkan Yardımcısı JD Vance temsil edecek.