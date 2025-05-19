Samanyolu Haber /Dünya / Putin ve Trump bugün görüşecek: İşte kritik görüşmenin zamanı /19 Mayıs 2025 14:16

Putin ve Trump bugün görüşecek: İşte kritik görüşmenin zamanı

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün Moskova saatiyle 17.00’de telefon görüşmesi yapacağını duyurdu. Görüşmede İstanbul’daki temasların sonuçları da ele alınacak.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini duyurdu.

GÖRÜŞME SAATİ BELLİ OLDU
Peskov’un verdiği bilgiye göre, liderler Moskova saatiyle 17.00’de telefonda bir araya gelecek. Görüşmenin ana gündem maddelerinden biri ise İstanbul’da gerçekleşen temasların sonuçları olacak.

Kremlin, görüşmenin detaylarına ilişkin başka bilgi paylaşmadı ancak diyaloğun, iki ülke arasındaki mevcut diplomatik temasların devamı niteliğinde olacağı belirtiliyor.
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