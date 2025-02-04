Putin ve Trump’ın görüşme yeri mi hazırlanıyor?

Samanyoluhaber.com - Moskova





Reuters iddiasına göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında olası bir görüşme için Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) değerlendirmeye alındı.





Reuters’in iki Rus kaynağa dayandırdığı haberine göre, son haftalarda üst düzey Rus yetkililer her iki ülkeyi ziyaret etti. Ancak ajansa konuşan bir kaynak, Rusya içinde bu fikre karşı çıkan bazı diplomatik ve istihbarat yetkililerinin olduğunu belirtti. Muhalefet edenler, hem Suudi Arabistan’ın hem de BAE’nin ABD ile yakın askeri ve güvenlik ilişkilerine sahip olduğunu vurguladı.





Suudi Arabistan ve BAE yetkilileri Reuters’in yorum talebine yanıt vermezken, Kremlin de bu konuda açıklama yapmayı reddetti. Suudi Arabistan ve BAE, Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapma isteklerini daha önce dile getirmiş, BAE ise esir değişimlerinde rol oynamıştı.





Türkiye gündemde değil





Reuters’in kaynaklarına göre, müzakereler için Türkiye’nin potansiyel bir yer olarak değerlendirilmesi ise şimdilik gündemde değil. Türkiye, 2022 baharında Moskova ve Kiev heyetlerini ağırlamış ve taraflar bu görüşmelerde önemli ilerleme kaydetmişti. Ancak Reuters, Ankara’nın NATO üyesi olması nedeniyle görüşmeler için tercih edilmediğini belirtiyor.





Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump’ın hafta sonu yaptığı “ABD çok yoğun günler geçiriyor, Rusya ve Ukrayna da dahil olmak üzere birçok tarafla görüşmeler planlanıyor” açıklamasına yanıt verdi. Peskov, “Görünüşe göre bazı temaslar planlanıyor, bizim de bir planlama sürecimiz var. Ancak şu an için paylaşacak yeni bir gelişme yok” dedi.





Reuters, hem Putin’in hem de Trump’ın BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid el-Nahyan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile iyi ilişkilere sahip olduğuna dikkat çekti.





Putin, Suudi Arabistan’ı müzakereler için “konforlu bir platform” olarak tanımlamıştı. Ayrıca, ne Suudi Arabistan ne de BAE, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) bağlı ülkeler arasında yer alıyor. UCM, Mart 2023’te Putin hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı, ancak Moskova bunu hukuki geçerliliği olmayan bir karar olarak nitelendirmiş ve Rusya’nın 2016 yılında mahkemeden çekildiğini hatırlatmıştı.





Peskov daha önce yaptığı açıklamada, UCM’nin kararının Rusya’nın uluslararası ilişkilerini etkilemeyeceğini belirterek, “Dünyanın büyük çoğunluğu, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin dar bakış açısının ötesinde çok daha geniş bir uluslararası iş birliği perspektifine sahip” demişti.