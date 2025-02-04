Samanyolu Haber /Dünya / Putin ve Trump’ın görüşme yeri mi hazırlanıyor? /04 Şubat 2025 15:12

Putin ve Trump’ın görüşme yeri mi hazırlanıyor?

Son günlerde üst düzey Rus yetkililerin Putin ve Trump görüşmesine hazırlık yaptığı ve bunun için iki ülkeye ziyaretlerin yapıldığı iddia edildi.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova 

Reuters iddiasına göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında olası bir görüşme için Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) değerlendirmeye alındı.

Reuters’in iki Rus kaynağa dayandırdığı haberine göre, son haftalarda üst düzey Rus yetkililer her iki ülkeyi ziyaret etti. Ancak ajansa konuşan bir kaynak, Rusya içinde bu fikre karşı çıkan bazı diplomatik ve istihbarat yetkililerinin olduğunu belirtti. Muhalefet edenler, hem Suudi Arabistan’ın hem de BAE’nin ABD ile yakın askeri ve güvenlik ilişkilerine sahip olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan ve BAE yetkilileri Reuters’in yorum talebine yanıt vermezken, Kremlin de bu konuda açıklama yapmayı reddetti. Suudi Arabistan ve BAE, Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapma isteklerini daha önce dile getirmiş, BAE ise esir değişimlerinde rol oynamıştı.

Türkiye gündemde değil

Reuters’in kaynaklarına göre, müzakereler için Türkiye’nin potansiyel bir yer olarak değerlendirilmesi ise şimdilik gündemde değil. Türkiye, 2022 baharında Moskova ve Kiev heyetlerini ağırlamış ve taraflar bu görüşmelerde önemli ilerleme kaydetmişti. Ancak Reuters, Ankara’nın NATO üyesi olması nedeniyle görüşmeler için tercih edilmediğini belirtiyor.

Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump’ın hafta sonu yaptığı “ABD çok yoğun günler geçiriyor, Rusya ve Ukrayna da dahil olmak üzere birçok tarafla görüşmeler planlanıyor” açıklamasına yanıt verdi. Peskov, “Görünüşe göre bazı temaslar planlanıyor, bizim de bir planlama sürecimiz var. Ancak şu an için paylaşacak yeni bir gelişme yok” dedi.

Reuters, hem Putin’in hem de Trump’ın BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid el-Nahyan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile iyi ilişkilere sahip olduğuna dikkat çekti.

Putin, Suudi Arabistan’ı müzakereler için “konforlu bir platform” olarak tanımlamıştı. Ayrıca, ne Suudi Arabistan ne de BAE, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) bağlı ülkeler arasında yer alıyor. UCM, Mart 2023’te Putin hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı, ancak Moskova bunu hukuki geçerliliği olmayan bir karar olarak nitelendirmiş ve Rusya’nın 2016 yılında mahkemeden çekildiğini hatırlatmıştı.

Peskov daha önce yaptığı açıklamada, UCM’nin kararının Rusya’nın uluslararası ilişkilerini etkilemeyeceğini belirterek, “Dünyanın büyük çoğunluğu, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin dar bakış açısının ötesinde çok daha geniş bir uluslararası iş birliği perspektifine sahip” demişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Putin ve Trump’ın görüşme yeri mi hazırlanıyor? Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:01:55