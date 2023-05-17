Putin ve Zelensky, Afrika liderlerinin arabuluculuk teklifini kabul etti

Türkmen Terzi/Cape Town





Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong’u Cape Town şehrinde kabulünde yaptığı basın konferansında, Afrikalı liderlerin kısa bir süre içinde Moskova ve Kiev’e gidip devam eden savaşı durdurmak için bir barış planı sunacaklarını söyledi. Ramaphosa, Rusya lideri Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky’in Afrikalı liderlerle arabuluculuk konusunda görüşmeyi kabul ettiklerini söyledi.





Afrikalı liderlerin Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmaların çözümüne katkıda bulunmak istediklerini söyleyen Ramaphosa, sözlerine şöyle devam etti, “Afrikalı liderler olarak çözüm teklifleri üzerine konuşuyoruz. Çünkü dünyanın o bölgesindeki çatışmalar Afrika'yı insan kaybı ve altyapımızın tahrip edilmesi şeklinde doğrudan etkilemese de, birçok Afrikalının hayatını etkilediği sonucuna vardık. Çatışmalar gıda güvenliği açısından bizi riske sokuyor, gübre fiyatları yükseldi, tahıl fiyatları yükseldi ve akaryakıt fiyatları arttı".





Güney Afrika Cumhuriyeti yanı sıra Zambia, Senegal, Kongo Cumhuriyeti, Uganda ve Mısır da Kiev ve Moskova’ya gidecek Afrika barış heyetinin bir parçası oluyor. Afrika liderlerinin barış görüşmelerini Londra merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Brazzaville Vakfı organize edecek.





Devlet Başkanı Ramaphosa, bir an önce gerçekleştirilecek görüşmeler için hazırlıkların başladığını söyledi ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği genel sekreterlerinin de barış planı hakkında bilgilendirildiğini ifade etti.





Güney Afrika, geçtiğimiz yıl Mart ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınama görüşmesinde çekimser oy kullandı. Çin, Rusya, Brezilya, Hindistan ile beraber BRICS grubunu üyesi olan Güney Afrika’nın Ukrayna ile de çok yakın ilişkileri var.