Samanyolu Haber /Gündem / Putin-Witkoff görüşmesi bitti; Kremlin’e göre ‘yapıcı’ geçti /06 Ağustos 2025 18:57

Putin-Witkoff görüşmesi bitti; Kremlin’e göre ‘yapıcı’ geçti

ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff, Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üç saat süren bir görüşme yaptı. Kremlin görüşmenin “oldukça yapıcı” geçtiğini açıkladı. Bu temas, ABD’nin Rusya’ya Ukrayna saldırılarını durdurması için verdiği sürenin dolmasına iki gün kala gerçekleşti.

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Trump, göreve gelirken “24 saat içinde savaşı bitireceğini” vadetmişti. Ancak görevinin ilk haftalarında üç ayrı tur görüşmeye rağmen İstanbul’da yapılan Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri çıkmaza girdi. Sahada ise Rusya saldırılarını artırdı. Son haftalarda rekor sayıda drone ve füze saldırısı gerçekleştirdi; kara harekatında da yeni ilerlemeler kaydedildi.

Kremlin Danışmanı Yuri Uşakov, Putin ve Witkoff’un görüşmesinde “pozisyonlarını karşılıklı olarak işaret eden sinyallerin” verildiğini belirtti ancak ayrıntı paylaşmadı. Görüşmeye ait görüntülerde Putin’in, Witkoff’u Kremlin’de tokalaşarak karşıladığı görüldü.

Görüşme öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD’yi Moskova’ya baskıyı artırmaya çağırdı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gerçek bir ateşkes için ABD, Avrupa ve G7 ülkelerinin elindeki tüm baskı araçlarının devreye sokulması çok önemli” ifadelerini kullandı. Zelenski ayrıca, “Amerika’nın ve ortaklarımızın siyasi iradesini görüyoruz, çabalarını takdir ediyoruz” dedi.

Yeni yaptırımlar yolda mı?

Trump yönetimi, Rusya’nın saldırıları durmazsa cuma günü yeni yaptırımlar uygulanacağını duyurdu. Ancak Beyaz Saray henüz bu yaptırımların kapsamını açıklamadı. Trump daha önce, “ikincil yaptırımlar” aracılığıyla Rusya’yla ticaret yapan Çin ve Hindistan gibi ülkeleri hedef alabileceğini söylemişti. Bu tür önlemler, Rus ihracatını zayıflatmayı amaçlarken küresel ekonomik dengeleri de sarsabilir.

Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bakalım ne olacak. Yaptırım kararını bu görüşmenin sonucuna göre vereceğiz” demişti.

Kremlin ise yaptığı açıklamada, dolaylı olarak Trump’ı hedef alarak “ticaret ortaklarına yaptırım tehdidinin meşru olmadığını” savunmuştu.

Rusya’nın 2022’de başlattığı Ukrayna saldırısı, on binlerce kişinin ölümüne, milyonlarca kişinin yerinden edilmesine ve büyük yıkıma yol açtı. Moskova, savaşın sona ermesi için Ukrayna’nın Batı desteğinden vazgeçmesini ve daha fazla toprak vermesini istiyor. Ukrayna ise acil ateşkes ve “Moskova’da rejim değişimi” çağrısında bulunuyor.
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