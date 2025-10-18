Samanyolu Haber /Gündem / Putin yanlış yerden uçarsa tutuklanacak /18 Ekim 2025 11:35

Putin yanlış yerden uçarsa tutuklanacak

Donald Trump ve Vladimir Putin’in Budapeşte’de buluşma kararı Avrupa’da diplomatik krize yol açtı. Putin hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yakalama kararı bulunurken uçağının Avrupa hava sahasından geçişi bile tartışma yarattı. AB, barış görüşmesine sınırlı istisna tanınabileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de buluşmaya karar vermesi dünya gündemine oturdu. 

Ukrayna - Rusya arasındaki savaşın sonlanması için görüşecek olan iki lider, Alaska'daki başarısız görüşmelerden sonra yeniden bir araya gelecek.

Ancak Putin'in AB ülkesi Macaristan'a uçmasının önünde hukuki engeller var. Savaş suçları sebebiyle UCM tarafından aranan Rusya Devlet Başkanı, aranan bir suçlu. 

AB ülkeleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararıyla, Putin'i ülkeye adım attığı anda tutuklamakla yükümlü.

Bu durumda Putin'in ülkeye inişi, hatta başkanlık uçağının uçacağı rota bile bir krize dönüştü.

SAVAŞ SUÇLUSU

Putin, savaş boyunca Ukraynalı çocukların Rusya'ya kaçırılması sebebiyle UCM tarafından savaş suçlusu ilan edilmişti.

Bu durumda Putin'in inmesi bir kenara, uçağının alacağı rota bile ayrı bir sorun. Putin, ya işgal ettiği ülkenin hava sahasının üzerinden geçecek, ya da Belarus üzerinden geçtikten sonra AB üyesi olan Polonya ve Slovakya hava sahalarına girecek.
Bir diğer seçenek, yolun kilometrelerce uzatılması ve Gürcistan'dan geçtikten sonra Karadeniz boyunca yol almak, sonra da yine AB ülkesi olan Romanya'nın üzerinden geçerek Macaristan'a ulaşmak.

Ne olursa olsun Putin, ya savaşın üzerinden uçacak, ya da tutuklanmasını isteyen ülkelerin üzerinde süzülecek.

AB 'İSTİSNA' TANIYABİLİR

AB, büyük zirve için belli istisnaların tanınabileceğini belirtti. Ancak bunun kararını üye ülkelere bıraktı. 

AB Sözcüsü Anitta Hipper, “Üye devletler bireysel olarak istisna tanıyabilir, ancak bu karar her ülkenin kendi inisiyatifindedir” açıklamasında bulundu.

AB Komisyonu, “Ukrayna için adil ve kalıcı bir barışı” teşvik edecek her görüşmeyi memnuniyetle karşıladığını belirterek Trump’ın çabalarına destek verdi.

AB’ye göre Putin’e yönelik bir seyahat yasağı bulunmuyor, sadece mal varlıkları dondurulmuş durumda.
