Putin, yardımcısı Surkov'u görevden aldı

Kremlin’in yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, yardımcısı Vladislav Surkov’un görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladığı duyuruldu.







Kararname metninden alıntı yapılan açıklamada, “Vladislav Yuryeviç Surkov’un Rusya Devlet Başkan Yardımcısı görevinden alınması” ifadeleri yer aldı.





Açıklamada ayrıca kararnamenin imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girdiği kaydedildi.20 Eylül 2013’ten bu yana Rusya Devlet Başkan Yardımcısı görevini yerine getiren Surkov’un başlıca sorumluluk alanı, Ukrayna’daki durumun çözümüne ilişkin konulardı. Surkov, ‘Normandiya Dörtlüsü’ formatının uzmanlar düzeyinde yürütülen çalışmalarında yer alıyordu.