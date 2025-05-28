Putin: Yeni güvenlik mimarisi oluşturulmalı

Samanyoluhaber.com - Moskova





Putin forumun açılışında yaptığı konuşmada yeni küresel güvenlik mimarisinin oluşturulmasının önemine dikkat çekti. Putin, "Rusya'nın yaklaşımı prensipli ve değişmezdir. Yeni güvenlik mimarisi eşit ve bölünmez olmalıdır. Tüm devletler kendi güvenliklerine dair sağlam garantiler almalı, ancak bu diğer ülkelerin güvenliği ve çıkarları pahasına olmamalıdır" ifadelerini kullandı.





Rusya Güvenlik Konseyi toplantısına uzun yıllar sonra ilk kez ABD'li yetkililer katılıyor. Moskova'daki "Rusya" ulusal kongre merkezinde gerçekleşen etkinlik, küresel güvenlik mimarisinin yeniden şekillendirilmesi temasıyla dikkat çekiyor.





Etkinliğe Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu başkanlık ediyor.





ABD Heyeti Masada





Amerikan delegasyonu, Moskova Büyükelçiliği'nden Siyasi ve Ekonomik İşler Danışmanı Eric Jordan ve İkinci Sekreter Jeremy Ventuzo'dan oluşuyor. Toplantı salonunda ABD bayrağının yanı sıra diğer katılımcı ülkelerin bayrakları da yer alıyor. Bu görüntüler, Rusya-ABD ilişkilerinde olası bir yumuşamanın işareti olarak yorumlanıyor.





Foruma 100'den fazla ülkeden 125 heyet katılırken, katılımcılar arasında Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KDKA), Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ve Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelerin temsilcileri bulunuyor. Toplantıya 14 uluslararası örgüt de iştirak ediyor.





Diplomatik Çevrelerden Yorumlar





Uzmanlar, ABD'nin bu foruma katılımını iki ülke arasındaki diplomatik kanalların yeniden hareketlendiğinin göstergesi olarak değerlendiriyor. Özellikle Ukrayna krizi ve küresel güvenlik konularında taraflar arasında yeni bir diyalog sürecinin başlayabileceği belirtiliyor. Forumun, Soğuk Savaş sonrası dönemin en ciddi krizlerinden biri olan Rusya-Batı geriliminin azaltılmasına katkı sağlayıp sağlamayacağı merakla takip ediliyor.