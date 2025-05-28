Samanyolu Haber /Dünya / Putin: Yeni güvenlik mimarisi oluşturulmalı /28 Mayıs 2025 13:22

Putin: Yeni güvenlik mimarisi oluşturulmalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi himayesinde düzenlenen 13. Uluslararası Yüksek Düzeyli Güvenlik Temsilcileri Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Putin forumun açılışında yaptığı konuşmada yeni küresel güvenlik mimarisinin oluşturulmasının önemine dikkat çekti. Putin, "Rusya'nın yaklaşımı prensipli ve değişmezdir. Yeni güvenlik mimarisi eşit ve bölünmez olmalıdır. Tüm devletler kendi güvenliklerine dair sağlam garantiler almalı, ancak bu diğer ülkelerin güvenliği ve çıkarları pahasına olmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Rusya Güvenlik Konseyi toplantısına uzun yıllar sonra ilk kez ABD'li yetkililer katılıyor. Moskova'daki "Rusya" ulusal kongre merkezinde gerçekleşen etkinlik, küresel güvenlik mimarisinin yeniden şekillendirilmesi temasıyla dikkat çekiyor.

Etkinliğe Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu başkanlık ediyor.

ABD Heyeti Masada

Amerikan delegasyonu, Moskova Büyükelçiliği'nden Siyasi ve Ekonomik İşler Danışmanı Eric Jordan ve İkinci Sekreter Jeremy Ventuzo'dan oluşuyor. Toplantı salonunda ABD bayrağının yanı sıra diğer katılımcı ülkelerin bayrakları da yer alıyor. Bu görüntüler, Rusya-ABD ilişkilerinde olası bir yumuşamanın işareti olarak yorumlanıyor.

Foruma 100'den fazla ülkeden 125 heyet katılırken, katılımcılar arasında Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KDKA), Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ve Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelerin temsilcileri bulunuyor. Toplantıya 14 uluslararası örgüt de iştirak ediyor. 

Diplomatik Çevrelerden Yorumlar

Uzmanlar, ABD'nin bu foruma katılımını iki ülke arasındaki diplomatik kanalların yeniden hareketlendiğinin göstergesi olarak değerlendiriyor. Özellikle Ukrayna krizi ve küresel güvenlik konularında taraflar arasında yeni bir diyalog sürecinin başlayabileceği belirtiliyor. Forumun, Soğuk Savaş sonrası dönemin en ciddi krizlerinden biri olan Rusya-Batı geriliminin azaltılmasına katkı sağlayıp sağlamayacağı merakla takip ediliyor.
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