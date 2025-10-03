Samanyolu Haber /Dünya / Putin: Yeni hipersonik silahlarımız ortaya çıktı /03 Ekim 2025 13:06

Putin: Yeni hipersonik silahlarımız ortaya çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve yeni hipersonik silahların üretildiğini açıkladı.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Valday Düşünce Kulübü'nün toplantısında yaptığı konuşmada Putin, "Oreshnik" füze sisteminin ardından Rus ordusunun envanterine yeni hipersonik silah sistemleri eklenebileceğini belirterek savunma sanayindeki gelişmelerin devam edeceğinin sinyalini verdi.

Rusya'nın halihazırda önemli hipersonik silah sistemlerine sahip olduğunu vurgulayan Putin, "Başka hipersonik silahlarımız da ortaya çıktı - 'Kinzhal' ve kıtalararası menzilli 'Avangard'. Önceden planladığımız hiçbir şeyi unutmadık. Çalışmalar devam ediyor. Sonuçlar alınacak" ifadelerini kullandı. 

Oreshnik Füze Sisteminin Teknik Kapasitesi

21 Kasım 2024'te tanıtılan Oreshnik füze sistemi, Rusya'nın stratejik silah envanterinde önemli bir yer tutuyor. Sistem, 5.500 km'ye varan menzil kapasitesi, saatte yaklaşık 12.400 km hıza (10 Mach) ulaşabilme yeteneği ve 1,5 ton ağırlığa kadar savaş başlığı taşıyabilme özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu teknik özellikler, sistemin modern savunma teknolojileri arasında önemli bir konumda olduğunu gösteriyor.

Uzmanlar, Rusya'nın hipersonik silah teknolojilerindeki bu gelişmelerin küresel stratejik dengeleri etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Hipersonik silahların geleneksel füze savunma sistemlerini bypass etme kapasitesi taşıdığı ve Rusya'nın askeri teknoloji alanındaki iddiasını pekiştirdiği belirtiliyor. Bu sistemlerin, modern savaş doktrinlerinde giderek daha önemli hale geldiği ifade ediliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Putin: Yeni hipersonik silahlarımız ortaya çıktı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:13:08