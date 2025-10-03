Putin: Yeni hipersonik silahlarımız ortaya çıktı

Samanyoluhaber.com - Moskova



Valday Düşünce Kulübü'nün toplantısında yaptığı konuşmada Putin, "Oreshnik" füze sisteminin ardından Rus ordusunun envanterine yeni hipersonik silah sistemleri eklenebileceğini belirterek savunma sanayindeki gelişmelerin devam edeceğinin sinyalini verdi.



Rusya'nın halihazırda önemli hipersonik silah sistemlerine sahip olduğunu vurgulayan Putin, "Başka hipersonik silahlarımız da ortaya çıktı - 'Kinzhal' ve kıtalararası menzilli 'Avangard'. Önceden planladığımız hiçbir şeyi unutmadık. Çalışmalar devam ediyor. Sonuçlar alınacak" ifadelerini kullandı.



Oreshnik Füze Sisteminin Teknik Kapasitesi



21 Kasım 2024'te tanıtılan Oreshnik füze sistemi, Rusya'nın stratejik silah envanterinde önemli bir yer tutuyor. Sistem, 5.500 km'ye varan menzil kapasitesi, saatte yaklaşık 12.400 km hıza (10 Mach) ulaşabilme yeteneği ve 1,5 ton ağırlığa kadar savaş başlığı taşıyabilme özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu teknik özellikler, sistemin modern savunma teknolojileri arasında önemli bir konumda olduğunu gösteriyor.



Uzmanlar, Rusya'nın hipersonik silah teknolojilerindeki bu gelişmelerin küresel stratejik dengeleri etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Hipersonik silahların geleneksel füze savunma sistemlerini bypass etme kapasitesi taşıdığı ve Rusya'nın askeri teknoloji alanındaki iddiasını pekiştirdiği belirtiliyor. Bu sistemlerin, modern savaş doktrinlerinde giderek daha önemli hale geldiği ifade ediliyor.