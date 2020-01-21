Putin yeni kabineyi açıkladı

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, yeni bakanlar kabinesi ile bir araya gelen Rusya lideri Putin, yeni hükümetin başlıca görevinin vatandaşların refah seviyesinin yükseltilmesi olduğunu belirtti.







Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamada, yeni hükümette Dışişleri Bakanı görevini Sergey Lavrov’un, Savunma Bakanı görevini Sergey Şoygu’nun, Enerji Bakanı görevini Aleksandr Novak’ın, İçişleri Bakanlığı görevini Vladimir Kolokoltsev’in ve Maliye Bakanı görevini Anton Siluanov’un yürütmeye devam edeceği ifade edildi.





BAŞBAKAN MİŞUSTİN





Dimitry Medvedev’in istifa etmesinin ardından Putin, yeni başbakan olarak Mihail Mişustin’i atayan kararnameyi imzalamıştı.