Putin yeşil ışık yaktı...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyadan gönüllülerin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere ülkeye gelmesinden memnuniyet duyacağını söyledi. Bugün düzenlenen Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında Putin, yabancı gönüllülerin Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlerin saflarına katılmasına yeşil ışık yaktı.





Putin ayrıca, savaşta ele geçirilen Batı'nın Ukrayna ordusuna verdiği füze sistemlerinin ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerindeki isyancılara verilmesi önerisini de kabul ettiğini duyurdu. Bu silahlar arasında ABD tarafından verilen Javelin ve Stinger tanksavar sistemleri de bulunuyor.





“SURİYE’DEN ASKER TAŞINACAK” İDDİASI





Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise, çoğunluğu Orta Doğu'dan olmak üzere 16 bin gönüllünün Ukrayna'daki Rusya yanlılarının saflarına katılmak üzere hazır beklediğini söyledi.





Rusya'nın kent savaşlarında deneyimli Suriyeli savaşçıları Ukrayna'ya götürmeyi planladığını iddiası daha önce Batı basınında gündeme gelmişti. Wall Street Journal gazetesine konuşan bir ABD’li yetkili, Suriyeli savaşçıların savaşa hazırlık için Rusya’da eğitim aldığını belirtmişti.









Donetsk ve Luhansk’ta Ukrayna güçleriyle Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında 2014’ten bu yana süren çatışmalarda 14 binden fazla kişi hayatını kaybetti.





Rusya, Suriye’de 2011'de başlayan savaşta Devlet Başkanı Beşar Esad’a askeri destek vererek savaşın seyrinin değişmesinde önemli rol oynamıştı. Suriye savaşında çok sayıda ülkeden binlerce yabancı savaşçı farklı örgütlerin saflarında savaşmıştı. İran ve Lübnan’daki Hizbullah örgütü de Suriye hükümetine destek için militanlarını ülkeye göndermişti.





KİEV DE YABANCI SAVAŞÇILARI DAVET ETMİŞTİ





Ukrayna’da şu anda Rusya yanlısı Çeçen savaşçılar da savaşıyor. Öte yandan Kiev de, Ukrayna saflarında savaşmak üzere 20 bine yakın yabancı savaşçının gönüllü olduğunu belirtiyor.





Birçok uzmansa, yabancı savaşçıların Ukrayna’ya akın etmesinin “2. Dünya Savaşı'ndan beri Avrupa'da yaşanan en büyük kara savaşını” daha da derinleştireceğine dikkat çekiyor.





Rusya, 2014'te Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Luhansk'ı tanıma kararı almasının hemen ardından 24 Şubat'ta Ukrayna'ya askeri operasyonu ilan etmişti.





“RUSYA YANLILARI BİR KENTİ ELE GEÇİRDİ”





Son olarak çatışmaların yoğun olduğu Ukrayna'nın doğusunda Rusya’nın desteklediği ayrılıkçı güçlerin Volnovakha kentini ele geçirdiği belirtildi. Rus RIA haber ajansında yer alan ve Rusya Savunma Bakanlığı’nın kaynak gösterildiği haberde, Rusya’nın desteklediği ayrılıkçı güçlerin kuşatma altındaki Azak Denizi’nde limanı olan Mariupol kentinin kuzeyinde yer alan Volnovakha kentini ele geçirdiği ifade edildi.





Yoğun bombardıman altında olan ve can kaybının hızla yükseldiği Mariupol’a geçit olarak görülen Volnovakha kenti stratejik olarak önem taşıyor.