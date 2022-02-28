Samanyolu Haber /Dünya / Putin, Zelenskiy’i öldürmek için ‘suikast timi gönderdi’ iddiası /28 Şubat 2022 10:23

Putin, Zelenskiy’i öldürmek için ‘suikast timi gönderdi’ iddiası

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin beşinci gününde çatışmalar şiddetlenirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i öldürmek için 'suikast timi' gönderdiği iddia edildi. Devlet Başkanı ve kabinesinin sürekli olarak takip edildiği de iddialar arasında yer aldı.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin beşinci gününde çatışmalar şiddetlenirken, Kremlin’in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e suikast düzenlemek için Afrika’dan 400 kişilik suikast timini ülkeye gönderdiği iddiaları ortalığı karıştırdı.

Dün gece, Zelenskiy’e suikast düzenlemek için Afrika’dan 400’den fazla Rus paralı askerinin uçtuğu ortaya çıktı. Wagner Grubu olarak bilinen özel bir milis grubunun, Moskova’nın doğu Avrupa komşusunu ele geçirmesine yardımcı olmak için Vladimir Putin’den Zelensky ve diğer 23 hükümet yetkilisini öldürme emri aldığı iddia ediliyor.

YÜKSEK BİR ÜCRET ALIYORLAR

İngiliz the Times gazetesi, Putin’in şefi olarak bilinen oligark Yevgeny Prigozhin’in ordunun başında olduğunu iddia etti. Ayrıca görev için Prigozhin’e yüksek bir meblağ ödendiği de öne sürüldü.

Suikast timinin listesinde Devlet Başkanı Zelenskiy’nin yanı sıra, başkanın kabinesi, başbakan Denis Şmihal, Kiev belediye başkanı Vitali Klitschko ve her ikisi de boks şampiyonu olan kardeşi Wladimir’in de yer aldığı öne sürüldü.

Ancak planların Ukrayna yönetimine ulaştığı ve bu yüzden de ‘sokağa çıkma yasağı’nın devreye sokulduğu iddia edildi.

400 KİŞİ KİEV’E GİDİYOR

Ukrayna vatandaşları, sokağa çıkma yasağı saatlerinde dışarıya çıkmaları halinde düşman olarak kabul edilebilecekleri için ‘tasfiye edilme’ riskiyle karşı karşıya kalacakları konusunda uyarıldı.

Wagner Grubu’nun faaliyetleri hakkında bilgisi olan bir kaynak Times gazetesine 2 bin ila 4 bin paralı askerin Ocak ayında Ukrayna’ya farklı misyonları yerine getirmek için geldiğini söyledi.

Bazıları ülkenin doğusundaki isyancıların elindeki Donetsk ve Luhansk bölgelerine gönderilirken, Zelenskiy’i ortadan kaldırmakla görevli 400 kişi Belarus’tan Kiev’e doğru yola çıktı.

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Grubun, Zelesnkiy ve meslektaşlarını cep telefonları aracılığıyla takip ettiği ve her zaman nerede olduklarını bildikleri de iddialar arasında.

Başka bir kaynak da Putin bu hafta Zelenskiy ile ‘barış görüşmeleri’ yaparken kiralık katillere frene basmalarının söylendiğini iddia etti.

Ancak Rus liderin anlaşmaya varmak gibi bir niyetinin olmadığı ve Beyaz Rusya sınırındaki görüşmeyi ‘duman’ olarak nitelendirdiği iddia edildi.

Suikast planlarıyla ilgili haberlerin, ulusa hitaben yaptığı konuşmada ‘bir numaralı hedef’ olduğunu kabul eden ve onlara Rus özel kuvvetlerinin kendisini avladığını söyleyen Zelensky’yi hiç şaşırtmadığı aktarıldı.
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