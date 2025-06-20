Samanyolu Haber /Dünya / Putin: Zelenskiy ile müzakerelerin sonunda görüşürüm /20 Haziran 2025 10:02

Putin: Zelenskiy ile müzakerelerin sonunda görüşürüm

Rusya lideri Putin, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile müzakere sürecinin sonunda, "son noktayı koymak için" görüşebileceğini dile getirdi. Putin Almanya'yı da Taurus füzeleri konusunda uyardı.

SHABER3.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenskiy ile müzakerelerin son aşamasına gelinmesi halinde görüşebileceğini dile getirdi. Haber ajanslarının temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda, "Herkesle buluşmaya hazırım, buna Zelenskiy de dahil" diyen Putin, böylesi bir toplantının ise ancak Rusya ve Ukrayna heyetlerinin müzakereleri tamamlamasından sonra, "son noktayı koymak için" yapılabileceğini belirtti. Putin, Rus ordusunun cephede avantajlı konumda olduğunu da savundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy daha önce, ateşkes ve savaşı sona erdirmek için Putin ile yüz yüze gelmek istediğini söylemişti.

DW Türkçe'nin haberine göre savaşan iki ülkenin heyetleri üç yıl aradan sonra, geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da iki görüşme gerçekleştirdi. Heyetlerin kısa süre içinde üçüncü tur için yine İstanbul'da bir araya gelmesi bekleniyor. Önceki görüşmelerin kamuoyuna yansıyan en önemli sonucu yüzlerce savaş esirinin takası olmuştu.

Putin gazeteciler ile buluşmasında Zelenskiy'nin meşruiyetini sorgulamayı da sürdürdü. Rusya'nın işgalinin ardından sıkıyönetim ilan edilen ülkede geçen yıl yapılması gereken genel seçimler düzenlenmemişti. Rusya görev süresini aşan Zelenskiy'nin olası barış anlaşmasına imza atacak meşruiyete sahip olmadığını iddia ediyor. ABD Başkanı Donald Trump da daha önce Zelenskiy için "Seçim yapmayan bir diktatör" demişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Putin: Zelenskiy ile müzakerelerin sonunda görüşürüm Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:50:31