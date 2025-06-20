Putin: Zelenskiy ile müzakerelerin sonunda görüşürüm

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenskiy ile müzakerelerin son aşamasına gelinmesi halinde görüşebileceğini dile getirdi. Haber ajanslarının temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda, "Herkesle buluşmaya hazırım, buna Zelenskiy de dahil" diyen Putin, böylesi bir toplantının ise ancak Rusya ve Ukrayna heyetlerinin müzakereleri tamamlamasından sonra, "son noktayı koymak için" yapılabileceğini belirtti. Putin, Rus ordusunun cephede avantajlı konumda olduğunu da savundu.





Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy daha önce, ateşkes ve savaşı sona erdirmek için Putin ile yüz yüze gelmek istediğini söylemişti.





DW Türkçe'nin haberine göre savaşan iki ülkenin heyetleri üç yıl aradan sonra, geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da iki görüşme gerçekleştirdi. Heyetlerin kısa süre içinde üçüncü tur için yine İstanbul'da bir araya gelmesi bekleniyor. Önceki görüşmelerin kamuoyuna yansıyan en önemli sonucu yüzlerce savaş esirinin takası olmuştu.





Putin gazeteciler ile buluşmasında Zelenskiy'nin meşruiyetini sorgulamayı da sürdürdü. Rusya'nın işgalinin ardından sıkıyönetim ilan edilen ülkede geçen yıl yapılması gereken genel seçimler düzenlenmemişti. Rusya görev süresini aşan Zelenskiy'nin olası barış anlaşmasına imza atacak meşruiyete sahip olmadığını iddia ediyor. ABD Başkanı Donald Trump da daha önce Zelenskiy için "Seçim yapmayan bir diktatör" demişti.