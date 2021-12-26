Samanyolu Haber /Dünya / Putin'den ABD’ye: Meksika veya Kanaya'ya füze yerleştirsek... /26 Aralık 2021 16:08

Putin'den ABD’ye: Meksika veya Kanaya'ya füze yerleştirsek...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Ukrayna arasında son dönemde gerilen ilişkilere dair önemli açıklamalarda bulundu. Putin, ABD'yi suçlamayı sürdürürken, 'ABD füzelerini Rusya'nın kapısına kadar taşıdı. Rusya füzelerini Meksika veya Kanada'ya yerleştirirse ABD ne hisseder merak ediyorum' dedi.

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Rusya ve Ukrayna arasında bir süredir yaşanan gerilim, ABD ve NATO’nun da devreye girmesiyle iyice tırmanıyor. Rusya’nın aylardır Ukrayna sınırına asker, ağır silah ve ekipman taşıdığına dair haberler, son dönemde bölgede tansiyonu iyiden iyiye artırmıştı.

Sözcü'nün haberine göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son gelişmelerle ilgili olarak bugün Rossiya 1 televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Putin, ABD ve NATO’nun güvenlik garantisi vermeyi reddetmesi halinde Rusya’nın askeri uzmanların tavsiyelerine dayanarak çeşitli önlemler alabileceğini söyledi.

"DİPLOMATİK ÇÖZÜM İÇİN ÇABA GÖSTERECEĞİZ"

Putin, Rusya’nın güvenlik garantileri konulu müzakerelerde olumlu bir sonuç elde etmeye çalışacağını söyledi. Ancak istedikleri ‘güvenlik garantilerinin sağlanmaması durumunda’ Putin, “O zaman farklı olabilir. Askeri Askeri uzmanlarımızın bana yapacağı öneri ve tekliflere bağlı olacak.” dedi.

Putin, Rusya’nın konuyla ilgili önerilerini “diplomatik görüşmelerin hukuken bağlayıcı bir sonuca varması” için yaptığını söyledi ve “Bunun için çaba göstereceğiz.” dedi.

"MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Putin, 23 Aralık’ta düzenlediği basın toplantısında, Rusya’nın ‘koşulsuz güvenlik sağlama’ ihtiyacının karşılanması gerektiğini söylemişti, ABD ile görüşmelerin de bu minvalde şekilleneceğinin sinyalini vermişti.

Putin ayrıca, Rusya’nın NATO’nun doğuya doğru daha fazla genişlemesine müsamaha göstermeyeceklerini açıkça belirttiğini söyledi.

"BİZ KANADA’YA FÜZE YERLEŞTİRSEK…"

Ukrayna ile yaşanan gerginlikle bağlantılı olarak ABD’yi suçlayan Putin, "ABD füzelerini Rusya’nın kapısına kadar taşıdı. Rusya füzelerini Meksika veya Kanada’ya yerleştirirse ABD ne hisseder merak ediyorum" dedi.

17 Aralık’ta Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve NATO’ya yönelik güvenlik garantilerine ilişkin taslak anlaşmalar yayınlamıştı. Rusya, Ukrayna ve Batı’dan gelen tepkilere ve yaptırım uyarılarına karşın Ukrayna’yı işgal planı yaptığı iddiasını reddetmiş, ABD’yi tansiyonu kasıtlı olarak yükseltmekle suçlamıştı.
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