Samanyolu Haber /Dünya / Putin'den AB'ye 'ek milis gücü' cevabı /27 Ağustos 2020 20:46

Putin'den AB'ye 'ek milis gücü' cevabı

Belarus’ta 9 Eylül’de yapılan başkanlık seçiminden beri süren protesto eylemleri nedeniyle Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den ek polis gücü istedi.

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Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Rusya’da devlet kanalında yayınlanan bir röportajında Putin, Lukaşenko’nun Belarus için Rus güvenlik gücü birimlerinden yedek bir kuvvet ayrılmasını rica ettiğini ve kendisinin de bu ricayı yerine getirdiğini söyledi.

Oluşturulan polis gücünün şu anda kullanılmasına gerek olmadığını söyleyen Putin, “Söz konusu gücün, Belarus’ta durum kontrolden çıkmadıkça kullanılmayacağı konusunda da anlaştık" ifadesini kullandı.

26 yıldır ülkeyi yöneten Aleksandr Lukaşenko’nun 9 Ağustos’ta yapılan seçimi de kazandığını açıklamasının ardından başlayan protesto eylemleri hâlâ devam ediyor. 
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