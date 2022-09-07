Samanyolu Haber /Dünya / Putin'den AB'ye enerji resti: Hiçbir şey göndermeyiz... /07 Eylül 2022 16:27

Putin'den AB'ye enerji resti: Hiçbir şey göndermeyiz...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G7 ve Avrupa Birliği’nin Rus petrol ve doğal gaz ürünlerine tavan fiyat uygulama planlarına tepki göstererek, "Eğer çıkarlarımıza aykırı olursa petrol, doğalgaz veya kömür, hiçbir şey göndermeyiz" dedi.

SHABER3.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus enerji ihracatına fiyat tavanı getirilmesi halinde Rusya’nın doğalgaz ve petrol arzını durduracağını açıkladı.

Putin, G7 ve Avrupa Birliği'nin Rus petrol ve doğal gaz ürünlerine tavan fiyat uygulama planlarına tepki göstererek, “Eğer sözleşmelerimize ve çıkarlarımıza aykırı olursa petrol, doğal gaz veya kömür, hiçbir şey göndermeyiz. Batı bize şartlarını dikte edebilecek konumda değil, mantıklı düşünsünler” dedi.

‘FİYAT TAVANI APTALCA’
Sözcü'de yer alan habere göre Avrupa Birliği (AB) devletlerinin enerji bakanları, 9 Eylül’deki toplantıda tırmanan enerji fiyatlarını dizginlemek için Rus doğalgaz ithalatında tavan fiyat uygulanmasına geçilmesini görüşmeyi planlıyor.

Vladivostok’taki bir ekonomi forumunda konuşan Putin, Avrupa’nın Rus doğalgazına fiyat tavanı getirme çağrısını “aptalca” olarak niteledi ve böyle bir fiyat tavanının getirilmesi halinde Rusya’nın arz kontratlarını sonlandıracağını belirtti.

‘EKONOMİYE İLİŞKİN GÖRÜNÜM İYİMSER’
Rusya’nın, Batı’nın ekonomik, finansal ve teknolojik saldırganlığıyla karşı karşıya kaldığını anlatan Putin, şöyle konuştu:

“Rusya’nın döviz ve finans piyasaları istikrar kazandı, enflasyon düşüyor. İşsizlik oranı yüzde 4’ün altında, tarihi düşük seviyede. Girişimciler de dahil olmak üzere ekonomiye ilişkin tahminler ve değerlendirmeler artık çok daha iyimser. Ekonomik durum genel olarak istikrar kazandı. Ancak tabii ki bazı sektörlerde ve bölgelerde, ülkedeki bazı işletmelerde, özellikle de Avrupa’ya ihracat yapan veya ürünlerini oraya tedarik edenlerde sorunlar görüyoruz.

AB TASARI SUNACAK
Öte yandan, Avrupa Komisyonu (EC) Başkanı Ursula von der Leyen, Rus doğalgazına fiyat tavanı getirilmesi, buna ek olarak AB’nin yoğun saatlerde elektrik kullanımında zorunlu azaltıma gitmesi ve doğalgaz kullanmadan elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan getirilmesi konusunda teklif sunacaklarını açıkladı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Putin'den AB'ye enerji resti: Hiçbir şey göndermeyiz... Sonraki Haber >>

Otobanda görünmez kaza: Tabela aracın üzerine düştü

Otobanda görünmez kaza: Tabela aracın üzerine düştü

Okyanus'ta 11 gün buzdolabında hayatta kaldı!

Okyanus'ta 11 gün buzdolabında hayatta kaldı!

Avrupa'nın gazını kesen Gazprom'dan olay video: 'Bu kış büyük olacak'

Avrupa'nın gazını kesen Gazprom'dan olay video: 'Bu kış büyük olacak'

Kim bu 'yellehçiler' ?

Kim bu 'yellehçiler' ?

Cevheri Güven, Cüneyt Özdemir'in ipliğini pazara çıkardı

Cevheri Güven, Cüneyt Özdemir'in ipliğini pazara çıkardı

[Harun Tokak] Demek buymuş bu sevdanın bedeli

[Harun Tokak] Demek buymuş bu sevdanın bedeli

Tarihi Ergenekon itirafı: "Komutanlara ‘gelin teslim olun, hepinizi bırakacağız’ denildi"

Tarihi Ergenekon itirafı:

AKINCI'da yaşananların sorumlusu Hulusi Akar'dır!

AKINCI'da yaşananların sorumlusu Hulusi Akar'dır!

Muharrem İnce siyaseti bırakacak mı ?

Muharrem İnce siyaseti bırakacak mı ?

Saadet'ten Erdoğan’ın sözlerine videolu tepki

Saadet'ten Erdoğan’ın sözlerine videolu tepki
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:11:44