Samanyolu Haber /Gündem / Putin'den AKP heyetine heykelle mesaj... Aşağılama fırsatını kaçırmadı /06 Mart 2020 10:28

Putin'den AKP heyetine heykelle mesaj... Aşağılama fırsatını kaçırmadı

Putin'in dün Türk heyeti karşıladığı ve ortak basın açıklamasının yapıldığı salonda bir detay dikkat çekti.

SHABER3.COM

Salonda Türk heyetinin bulunduğu köşede duran heykelin II. Katerina'ya ait olduğu belirtildi. 1729-1796 yılları arasında 34 yıl Rusya'yı yöneten II. Katerina Kırım'ın Osmanlı'nın elinden çıkmasına neden olmuş ve defalarca Osmanlı'yı yenmişti.

Suriyeli milletvekili Fares Shehabi tarafından paylaşılan görüntüde ''Türk heyeti Moskova'da Osmanlı'yı 11 kez yenen Büyük Katerina'nın heykeli altında duruyor. Erdoğan Türkiye'yi mümkün olan her fırsatta aşağılıyor(aşağılatıyor)'' diye yazdı


Katerina zamanında Kırım'ın kaybı Osmanlılar için büyük bir hezimet olmuştu. Çünkü ilk defa Müslüman bir Osmanlı toprağı Hıristiyanlara kaybediliyordu. Rusya ise Karadeniz kıyısındaki bu toprakları ele geçirerek büyük bir stratejik başarıya sahip olmuş, Karadeniz'de donanma kurma imkânını elde etmişti. Bu gelişmeler 19. yüzyıl boyunca Boğazlar sorununu gündeme getirecekti. 

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