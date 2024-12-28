Samanyolu Haber /Dünya / Putin'den Aliyev'e özür telefonu /28 Aralık 2024 16:16

Putin'den Aliyev'e özür telefonu

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan lideri Aliyev'i arayarak Azerbaycan Hava ait uçak kazasının Rus hava sahasında yaşandığı için özür diledi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Havayolları'na (AZAL) ait yolcu uçağının Rus hava sahasında, Rus hava savunma sistemi tarafından vurulması nedeniyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak özür diledi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Yolcu uçağı Grozni'ye iniş yapmaya çalışırken bölge Ukrayna İHA'larının saldırı altındaydı ve Rus hava savunma sistemleri saldırıları püskürtüyordu. Putin, olayın Rus hava sahasında meydana gelmesi nedeniyle Aliyev'den özür diledi ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Rusya Soruşturma Komitesi uçağın düşürülmesine dair soruşturmayı sürdürüyor. Sivil ve askeri uzmanlar sorgulanıyor" denildi.
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