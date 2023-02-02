Samanyolu Haber /Dünya / Putin'den Almanya'ya çok sert sözler: "Yine haçlı Alman tankları tarafından tehdit ediliyoruz" /02 Şubat 2023 19:48

Putin'den Almanya'ya çok sert sözler: "Yine haçlı Alman tankları tarafından tehdit ediliyoruz"

Stalingrad Muharebesi zaferinin yıldönümünde Putin, Almanya'yı hedef aldı. Putin "İnanılmaz ama doğru. Yine haçlı Alman Leopard tankları tarafından tehdit ediliyoruz" dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Stalingrad Muharebesi'ndeki zaferin yıldönümü için gittiği Volgograd şehrinde önemli açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'ya gönderilen Batılı tanklar ve askeri mühimmatlar hakkında konuşan Putin, seksen yıl önceki olaylarla paralellik kurarak Rusya'nın yine ‘haç’ resimli Alman tankları tarafından tehdit edildiğini söyledi.

Rus lider, gelişen bu olayların, Almanya da dahil olmak üzere Avrupa'yı Rusya ile savaşa çekme girişimi olduğunu söyledi.

Putin, “Rusya’yı savaş alanında yenmeyi bekleyenler, demek ki bizimle modern bir savaşın onlar için tamamen farklı olacağını anlamıyorlar. Biz tanklarımızı onların sınırlarına göndermiyoruz. Cevap verecek çok şeyimiz var. Zırhlı araçların kullanılması da meseleyi bitirmeyecek. Bunu herkesin anlaması gerekiyor” dedi.

Rusya'nın bir kez daha kolektif Batı'nın saldırganlığını püskürtmek zorunda kaldığını söyleyen Putin, "İnanılmaz ama doğru: Yine haçlı Alman Leopard tankları tarafından tehdit ediliyoruz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı aynı zamanda, Rusya'nın Latin Amerika ve Avrupa da dahil olmak üzere dünya çapında hala birçok dostu olduğunu kaydetti.

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