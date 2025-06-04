Samanyolu Haber /Dünya / Putin'den ateşkes çıkışı: Ukrayna'nın barışla ilgisi yok /04 Haziran 2025 19:02

Putin'den ateşkes çıkışı: Ukrayna'nın barışla ilgisi yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın Bryansk ve Kursk bölgelerine düzenlediği saldırıların barış müzakerelerini sabote etmeyi amaçladığını söyledi. Putin, "Kiev yönetimi sivilleri hedef alarak terör eylemleriyle müzakere sürecini baltalıyor" ifadelerini kullandı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın 1 Haziran'da Bryansk ve Kursk bölgelerindeki demiryolu altyapısına düzenlediği saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendirdi. Başkent Moskova'da yetkililerle yaptığı toplantıda konuşan Putin, söz konusu saldırıların Ukrayna yönetimi tarafından siyasi düzeyde planlandığını öne sürdü.

Putin, demiryolu hatlarının hedef alınmasının sivillere yönelik bir tehdit olduğunu belirterek, "Ukrayna hükümeti giderek bir terör örgütüne dönüşüyor. Bu süreçte Kiev'e destek veren ülkeler de bu suçlara ortaklık ediyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın çatışma hattında ciddi kayıplar verdiğini ve bu nedenle terör eylemlerine yöneldiğini savunan Putin, "Kiev yönetimi savaşta stratejik yenilgi alacağını anlayınca sivilleri hedef almaya başladı. Bu saldırılar, yaklaşan ikinci tur barış müzakerelerini baltalamaya yönelikti" dedi.

Putin ayrıca, Rusya'nın teklif ettiği kısa süreli ateşkesin Ukrayna tarafından reddedilmesine de değinerek, "Bu bizi şaşırtmadı. Kiev rejiminin barışla ilgisi yok. Onlar sadece iktidarlarını koruma peşindeler" diye konuştu.

Mevcut durumda liderler düzeyinde bir barış zirvesi yapılmasının mümkün olmadığını vurgulayan Putin, "Teröre bel bağlayanlarla hangi müzakere yapılabilir?" dedi.
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