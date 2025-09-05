Samanyolu Haber /Dünya / Putin'den Avrupa'ya rest: 'Eğer Ukrayna'ya asker gönderirseniz bizim için yasal hedef olur' /05 Eylül 2025 10:12

Putin'den Avrupa'ya rest: 'Eğer Ukrayna'ya asker gönderirseniz bizim için yasal hedef olur'

Rusya lideri Putin, ABD Başkanı Trump ile ilgili "Görüşmedik ama görüşmeye açığız" dedi. Putin, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya asker gönderme kararı için de "Bizim için yasal hedef olur. Barış anlaşması varsa Ukrayna'ya asker konuşlandırılamaz" diye konuştu. Ukrayna ile olası bir zirve hakkında ise Putin, "Buna hazırız. Lütfen Rusya'ya gelin, güvenliğinizi garanti ediyoruz. Görüşme için en uygun yer Moskova" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok kentinde düzenlenen bir ekonomi forumunda yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya konuşlandırılacak herhangi bir Batılı askerin Moskova ordusu için "yasal" bir hedef olacağını söyledi.

Putin, "Özellikle şu anda çatışmalar sırasında Ukrayna'ya oradan asker konuşlandırırsa bizim için yasal hedef olurlar" ifadelerini kullandı. Putin, Batılı bir gücün bölgeye konuşlandırılmasının uzun vadeli barışa katkı sağlamadığını da ifade ederek "Barış anlaşması varsa Ukrayna'ya asker konuşlandırılamaz" dedi.

NE OLMUŞTU?
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gönüllüler Koalisyonu'ndan 26 ülkenin ateşkes kapsamında Ukrayna'ya güvence güçleri konuşlandırma taahhüdünde bulunduğunu açıklamıştı.
