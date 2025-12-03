Samanyolu Haber /Dünya / Putin'den Avrupa'ya rest: 'Savaş istiyorlarsa hazırız' /03 Aralık 2025 10:23

Putin'den Avrupa'ya rest: 'Savaş istiyorlarsa hazırız'

Rusya, Karadeniz’deki tanker saldırılarının ardından misilleme sinyali verirken Putin, Avrupa’ya yönelik "Hazırız" mesajı gönderdi. Ukrayna ise saldırıyla hiçbir ilgisi olmadığını söyleyerek suçlamaları reddetti.

SHABER3.COM

Karadeniz’de Rus tankerlerine yönelik saldırılar sonrası Moskova ve Kiev arasında gerilim yeniden yükseldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son saldırının ardından yaptığı açıklamada, “Rusya, Karadeniz’de tankerlere yönelik saldırılara karşılık olarak Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giriş yapan gemilere yönelik operasyonlarını genişletecek. Avrupa savaş istiyorsa hazırız” ifadelerini kullandı.

DESTEK VERENLERE DE TEHDİT
Rus lider ayrıca, Ukrayna limanları ve altyapısına yönelik operasyonların genişletileceğini ifade ederek, “Ukrayna'ya yardım eden ülkelere ait tankerlere yönelik adımlar atacağız” dedi.
