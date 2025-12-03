Putin'den Avrupa'ya rest: 'Savaş istiyorlarsa hazırız'

Karadeniz’de Rus tankerlerine yönelik saldırılar sonrası Moskova ve Kiev arasında gerilim yeniden yükseldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son saldırının ardından yaptığı açıklamada, “Rusya, Karadeniz’de tankerlere yönelik saldırılara karşılık olarak Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giriş yapan gemilere yönelik operasyonlarını genişletecek. Avrupa savaş istiyorsa hazırız” ifadelerini kullandı.





DESTEK VERENLERE DE TEHDİT

Rus lider ayrıca, Ukrayna limanları ve altyapısına yönelik operasyonların genişletileceğini ifade ederek, “Ukrayna'ya yardım eden ülkelere ait tankerlere yönelik adımlar atacağız” dedi.