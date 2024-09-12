Samanyolu Haber /Dünya / Putin'den Avrupa'ya 'savaş' uyarısı: Gerekli kararları alacağız /12 Eylül 2024 23:45

Putin'den Avrupa'ya 'savaş' uyarısı: Gerekli kararları alacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırmasına izin verilmesinin NATO ülkeleri, ABD ve Avrupa ülkelerinin savaşa katılması anlamına geleceğini söyledi. Putin, "Böyle olursa, bizim için oluşturulacak tehditlere göre gerekli kararları alacağız." dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Putin, 10. St. Petersburg Uluslararası Birleşik Kültürler Forumu’na katılmasının ardından "Rossiya-1" devlet televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'ya Rus topraklarına uzun menzilli silahlarla saldırmasına izin verilmesi konusunun ABD ve İngiltere’de gündeme getirilmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Putin, bu konuda kavramların değiştirildiğini söyledi.

Sözcü'de yer alan habere göre Putin, "Burada Kiev yönetimine Rus topraklarına saldırmasına izin verilmesi veya yasak getirilmesi söz konusu değil. Ukrayna bunu insansız hava araçları ve diğer araçlar ile zaten yapıyor. Ancak yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahların kullanılması halinde ise farklı bir durum söz konusu." dedi.

"GEREKLİ KARARLARI ALACAĞIZ"

Ukrayna ordusunun Batı üretimli modern yüksek hassasiyetli uzun menzilli sistemleriyle saldırı düzenleme kapasitesine sahip olmadığına işaret eden Putin, "Bu ancak, Ukrayna'nın elinde olmayan uydulardan elde edilen istihbarat bilgilerinin kullanımıyla mümkün. Bunlar da ya Avrupa Birliği (AB) ya ABD veya genel olarak NATO'ya ait uydu bilgileri olabilir. Diğer önemli ve kilit unsur, söz konusu füze sistemleri sadece NATO ülkelerinin askeri personeli tarafından çalıştırılabilir. Ukraynalı askerler bunu yapamıyor." diye konuştu.

Putin, Ukrayna yönetimine Rus topraklarına saldırı düzenlemesine izin verilmesi veya verilmemesinin söz konusu olmadığını belirterek, "Bu, NATO ülkelerinin doğrudan çatışmaya dahil olup olmayacağı yönünde kararın alınmasıyla ilgilidir. Bu kararın alınması, NATO ülkeleri, ABD, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşa katıldığı anlamına gelecek. Bu da çatışmanın özünü ve doğasını önemli ölçüde değiştirecek. Bu, NATO ülkeleri, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına gelecek. Böyle olursa, bizim için oluşturulacak tehditlere göre gerekli kararları alacağız." ifadelerini kullandı.
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