Samanyolu Haber /Dünya / Putin'den Batı ülkelerine: 'Ciyak ciyak bağırıyorlar...' /17 Mayıs 2024 16:10

Putin'den Batı ülkelerine: 'Ciyak ciyak bağırıyorlar...'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın, Rusya'yı "stratejik bir yenilgiye uğratmakta başarısız olduğunu gördüğünü" belirterek, "Şimdi 'acil bir konferans yapalım' diye ciyak ciyak bağırıyorlar" dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin ziyaretinde düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Putin, Rusya'nın, Ukrayna ile ilgili barış görüşmelerine katılmaya hazır olduğunu, ancak İsviçre'deki konferansa davet edilmediğini söyledi.

Putin, "Bizi davet etmiyorlar. Dahası.... bizi orada görmediklerini söylüyorlar. Bizi görmüyorlarsa, görmesinler; kendileri bilir..." dedi.

Ukrayna'nın, Rusya'yı "stratejik bir yenilgiye uğratmakta başarısız olduğunu gördüğünü" ifade eden Putin, "Şimdi bunun işe yaramadığını görüyorlar, sonuna kadar savaşmak belki işe yarayacak, ama Rusya'yı stratejik bir yenilgiye uğratmak için işe yaramıyor, bunu görüyorlar. Ama şimdi 'acil bir konferans yapalım' diye ciyak ciyak bağırıyorlar" diye konuştu.

Rus ordusunun, Harkov'u, ele geçirmek gibi bir planı olmadığını kaydeden Putin, "Harkov'a gelince, bugün itibariyle böyle bir plan yok" diye konuştu.

Putin, Rus ordusunun Harkov bölgesindeki çatışmalarda günlük kazanımlar elde ettiğini belirterek, "Bir nevi değil, ama (başarılar) elde ediyorlar. Her gün kesinlikle plana göre hareket ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında kendisine "Fransız askerlerinin Ukrayna'da bulunmasının savaşın başlaması anlamına gelip gelmeyeceği" sorulan Putin, öncelikle Fransız askerlerinin Ukrayna'da bulunup bulunmayacağını anlamak ve ardından olası seçenekleri değerlendirmek gerektiğini söyledi.

Putin, "Ben Fransa Cumhurbaşkanı değilim, karar vermiyorum.... Önce şu sorunuzun cevabını alacaksınız: askerler orada olacak mı olmayacak mı? Ardından da bu adımın sonuçlarına ilişkin seçenekleri değerlendireceğiz" dedi.
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