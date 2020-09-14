Samanyolu Haber /Dünya / Putin'den Belarus hamlesi /14 Eylül 2020 19:25

Putin'den Belarus hamlesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ağustos'taki seçimlerden bu yana protestoların hedefinde bulunan Belarus lideri Lukaşenko'ya 1,5 milyar dolarlık yardım taahhüt etti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de bir araya geldiği Belaruslu mevkidaşı Aleksander Lukaşenko'ya 1,5 milyar dolarlık kredi taahhüdünde bulundu. Lukaşenko, 9 Ağustos'taki devlet başkanlığı seçimlerine hile karıştırdığı suçlamasıyla ülke çapında haftalar boyunca süren protesto gösterilerinin hedefi haline gelmişti.

Putin, Lukaşenko ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, "Moskova'nın bu zor dönemde komşu Belarus'un yanında olduğu" mesajını verdi. Ülkedeki gerginlik ışığında Belarus'ta bir anayasa reformu yapılmasından yana görüş bildiren Putin, bunun "mantıklı, uygun ve günümüzün gerekleriyle bağdaşan" bir adım olacağını söyledi. Lukaşenko da daha önce anayasa reformuna açık olduğu mesajını vermiş ama muhalefet Devlet Başkanı'nın reform vaadiyle zaman kazanmak istediği suçlamasında bulunmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ayrıca Belarus'a yurt dışından müdahalelere karşı uyarısını da yineleyerek, "Belaruslular durumu açıklığa kavuşturabilmek için dışarıdan baskı olmadan diyalog içinde birbirleriyle konuşmalılar" dedi.

18 milyar dolarlık dış borç

Ekonomik açıdan büyük ölçüde Rusya'ya bağımlı olan Belarus'un, kendi Maliye Bakanlığının verilerine göre büyük bölümü Rusya'ya olmak üzere 18 milyar dolarlık dış borcu bulunuyor.

Devlet başkanlığı koltuğunda geçirdiği 26 yılın ardından altıncı kez seçimlere katılan Lukaşenko'nun oyların yüzde 80'den fazlasını aldığı açıklanmıştı. Avrupa Birliği (AB) seçim sonuçlarını tanımazken, Rusya Lukaşenko'yu seçim zaferinden dolayı kutlamıştı.
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