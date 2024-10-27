Samanyolu Haber /Dünya / Putin'den bir kez daha NATO ile savaş uyarısı /27 Ekim 2024 19:27

Putin'den bir kez daha NATO ile savaş uyarısı

Rusya Devlet Başkanı Putin, uzun menzilli füzeleri Rusya topraklarındaki hedeflere karşı kullanmak isteyen Kiev'e izin vermemeleri konusunda Batı ülkelerini bir kez daha uyardı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı devletlerini bir kez daha, Ukrayna'ya uzun menzilli silahları ülkesine karşı kullanma izni vermemeleri konusunda uyardı.

Rus devlet televizyonunda bir gazetecinin, bugüne dek yaptığı uyarıların Batı tarafından nasıl karşılandığı ile ilgili sorusuna yanıt veren Putin, "Bana bir şey söylemediler ama umarım sözlerimi dinlemişlerdir" dedi. Rus lider daha önce yaptığı açıklamalarda, Batı'nın Ukrayna'ya uzun menzilli füzeleri Rusya'ya karşı kullanma izni vermesi halinde ülkesi ile NATO arasında doğrudan bir savaş çıkabileceğini dile getirmişti.

DW Türkçe'nin haberine göre gazetecinin sorununa verdiği cevapta, uzun menzilli füzelerle ilgili olarak, "Ukraynalı askerler bu silahları kendi başlarına kullanamaz. Bunların kullanımı gökyüzü keşfi gerektirdiği için ancak NATO ülkelerinden uzmanlar yapabilir" diyen Putin, Ukrayna'nın böyle uzmanlara sahip olmadığını ifade etti.

Zelenskiy'nin Batılı müttefiklerden ısrarlı talebi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, uzun süredir Batılı müttefiklerinden, uzun menzilli füzeleri Rusya topraklarındaki hedeflere karşı da kullanabilmek için izin istiyor. Vladimir Putin, geçen Eylül ayında konuya ilişkin açıklamasında, Batı'nın olası bir onayının "çatışmanın doğasını" temelden etkileyeceğini vurgulayarak, bunun "NATO devletlerinin Rusya ile savaş halinde olmaları" anlamına geleceğini belirtmişti.

ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer da, Putin'in bu söyleminin ardından, Batı ülkelerinin Ukrayna'ya sağladığı silahların Rusya'daki hedefleri de vurabilmesi ile ilgili kararı ertelediklerini duyurmuşlardı.

ABD hükümetinden yetkililer, uzun menzilli silahların Rusya topraklarındaki hedefleri vurması halinde dahi bu durumun Ukrayna açısından belirleyici bir değişiklik yaratmayacağı görüşünde.
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