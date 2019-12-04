Samanyolu Haber /Gündem / Putin'den Bulgaristan'a Türk Akım Projesi eleştirisi /04 Aralık 2019 22:25

Putin'den Bulgaristan'a Türk Akım Projesi eleştirisi

Türk Akım Projesi ile ilgili açıklamada bulunan Rusya Lideri Putin, Bulgaristan'ı söz konusu projeyi yavaşlatmakla suçladı.

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Bulgaristan’ın Türk Akım doğalgaz boru hattı projesi kapsamındaki çalışmaları bilinçli olarak geciktirdiğini söyleyerek 'farklı yollar bulacağız' diye konuştu.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk Akım doğalgaz boru hattı projesi kapsamında Bulgaristan’da yapılan çalışmaları sert bir dille eleştirdi.

Sırbistanlı mevkidaşı Aleksandr Vucic ile ortak basın toplantısında konuşan Putin, Bulgaristan’ın defalarca Rusya’dan Türkiye üzerinden doğalgazla temin etmeyi talep etmesine rağmen Türk Akım kapsamında topraklarında yapılan çalışmaları bilinçli olarak geciktirdiğini söyledi.

‘FARKLI YOLLAR BULACAĞIZ’

Sputnik’te yer alan habere göre Putin, “Bunu açık açık söylemek istiyorum. Bulgaristan yönetimi, Güney Akım’ı bozduktan sonra Türk Akım’ın ne olursa olsun hayata geçirilmesi talebiyle birçok kez bize başvurdu. Ama burada da muhtemelen dış baskı yüzünden çalışmaları yavaşlattılar. Bu projenin Bulgaristan topraklarında nasıl devam edeceğine bakacağız. Bulgaristan yönetimi istemiyorsa, Avrupa’nın güneyindeki projemizi hayata geçirmek için farklı yollar bulacağız” ifadelerini kullandı.
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